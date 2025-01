Seregno, l’Academy Musical Arts trionfa nel prestigioso concorso Musical Day

Inizio trionfale del nuovo anno solare per l’Academy Musical Arts di Seregno. Gli undici allievi del suo corso preaccademico si sono infatti meritati il primo posto nella categoria Musical Total Senior del Musical Day, il più importante contest dedicato in Italia al Musical Theatre ed uno dei più importanti a livello continentale. La manifestazione, giunta alla sua diciottesima edizione ed ospitata dal teatro Eco di Milano, con Irene Romano direttrice artistica, rappresenta un appuntamento annuale di richiamo per i talenti emergenti ed i professionisti del settore, che lavorano sull’intero territorio nazionale. Questo anche grazie alla collaborazione con le più prestigiose realtà artistiche ed i teatri nazionali.

Academy Musical Arts: proposto un medley molto coinvolgente

In questo ambito, gli artisti di Academy Musical Arts hanno saputo sbaragliare la concorrenza, proponendo un medley molto coinvolgente, tratto dal celebre musical intitolato “Spring Awakening”, portato in scena con una performance di altissimo livello, che è riuscita nell’impresa di coniugare precisione tecnica ed emozione interpretativa. Le coreografie, curate da Alessandro Russo, hanno contribuito alla creazione di un contesto dinamico e suggestivo, mentre la preparazione vocale, seguita attentamente dal vocal coach Stefano Scognamiglio, ha assicurato uno standard canoro impeccabile. L’intero progetto ha visto nelle vesti di coordinatori Alberto Genovese ed Andrea Di Cianni, direttori artistici di Academy Musical Arts, che hanno guidato gli allievi nel percorso culminato con l’affermazione.

Academy Musical Arts: ribadita l’eccellenza della proposta formativa

L’exploit ha avuto il merito di ribadire l’importanza della formazione artistica offerta dalla scuola, che da anni rappresenta un punto di riferimento, in Brianza ma non solo, per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo del teatro musicale e del teatro di prosa. L’accademia si è così confermata ancora una volta come una realtà di eccellenza nella preparazione dei giovani talenti, peraltro pienamente inserita come è nel tessuto sociale seregnese, dove di fatto collabora con l’amministrazione comunale all’organizzazione ed alla promozione sul territorio di diversi appuntamenti nel corso dell’anno solare, come è accaduto sabato 11 gennaio, con la cerimonia di inaugurazione del programma pensato per Seregno città europea dello sport. «La vittoria al Musical Day -ha spiegato Andrea Di Cianni– è il risultato di un intenso lavoro di squadra e costituisce un riconoscimento non solo per la nostra accademia, ma per l’intera comunità di Seregno. È una dimostrazione del talento, della dedizione e della passione che i nostri allievi mettono in ogni passo del loro percorso formativo».

Academy Musical Arts: una storia di successo in Brianza

Fondata con l’obiettivo di offrire una formazione completa nel Musical Theatre e nel teatro di prosa, l’Academy Musical Arts propone corsi di recitazione, canto e danza, con la finalità di preparare i suoi allievi ad esibirsi sui palcoscenici più importanti. L’accademia si distingue per un approccio formativo che unisce tecnica, interpretazione ed espressione artistica, sempre con l’obiettivo di valorizzare il talento individuale di ciascun allievo. La sua sede è in via Bottego 11 a Seregno, nel cuore dell’agglomerato urbano del Crocione, nella zona di Sant’Ambrogio. Per informazioni, consultare il sito www.amaschool.it.