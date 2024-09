Seregno, emozione alla Madonna della Campagna: inaugurata la restaurata cappellina di via Cagnola

La festa della Madonna della Campagna a Seregno, uno degli appuntamenti più tradizionali sul territorio della Brianza al rientro dalle ferie estive, che richiama abitualmente nell’arco del suo svolgimento migliaia di persone, con il nostro giornale in veste di mediapartner, ha vissuto domenica 15 settembre uno dei momenti più emozionati del suo programma. In mattinata, dopo la santa Messa celebrata nel parco del Fuin da don Francesco Scanziani, è stata infatti inaugurata la cappellina che ospita in via Cagnola la statua della Vergine, sottoposta negli ultimi mesi ad un intervento di restauro, a 70 anni esatti della sua costruzione, realizzata nel 1954, come segno di fede e devozione, dagli abitanti nella zona.

Madonna della Campagna: la soddisfazione del presidente Cesare Visconti

Da sinistra, Giuseppe Azzarello, Alberto Rossi, Cesare Visconti e don Francesco Scanziani davanti alla cappellina riaperta

«Ricordiamo i 70 anni della costruzione -ha spiegato nella circostanza Cesare Visconti, presidente dell’associazione Madonna della Campagna, che cura come sempre l’evento, di cui è direttore artistico Alessandro Rossi-, ma anche i 35 anni della nostra festa». Proprio Visconti ha quindi riaperto la cappellina, scoprendo la sua porta d’ingresso, prima della benedizione impartita da don Scanziani. Il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha aggiunto che «è bello essere qui. Il trentacinquesimo non è stato molto fortunato per le condizioni meteorologiche, ma era giusto festeggiare la ricorrenza. Questa è una storia di generazioni che si rinnova, un momento di identità per il quartiere, che abbraccia la città ed il territorio provinciale». Visconti ha in seguito consegnato al primo cittadino una targa, in segno di gratitudine per la collaborazione che l’amministrazione comunale garantisce alla macchina organizzativa. Giuseppe Azzarello, consigliere comunale e provinciale, delegato a rappresentarlo dal presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, dopo un divertente siparietto con Visconti sulla rivalità tra le Madonne della Campagna e di Santa Valeria, quartiere seregnese quest’ultimo dove Azzarello risiede, ha infine evidenziato che «è un onore per me essere qui. La festa va oltre i confini comunali ed accoglie chi vuole godersi un momento di spensieratezza. Ringrazio i volontari che collaborano».

Madonna della Campagna: in svolgimento la fiera del bestiame

Alberto Rossi, Cesare Visconti e Giuseppe Azzarello in visita alla fiera

Il presidente Cesare Visconti ha poi accompagnato il sindaco Alberto Rossi ed il consigliere provinciale Giuseppe Azzarello in un giro nell’area della fiera del bestiame, giunta alla sua ventottesima edizione e visitabile per l’intero arco della giornata. La proposta prevede attività per i più piccoli, in particolare “La pazza fattoria dei bambini”, con trattori d’epoca, una piscina di paglia, grooming e possibilità di incontro con gli animali, in un’ottica prettamente didattica.

Madonna della Campagna: il programma si avvia alla conclusione

Uno degli stand della fiera del bestiame

La programmazione, in attesa di verificare la possibilità di un recupero del concerto di Fausto Leali, annullato causa vento venerdì 13 settembre, si concluderà lunedì 16 settembre, quando alle 22.45, dopo l’esibizione di “Italiana Band”, sono in calendario i fuochi artificiali piromusicali.