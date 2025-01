Pechino Express: l’étoile sevesina Virna Toppi in gara “fino al tetto del mondo”

Saranno i #Primiballerini. È ufficiale la partecipazione dell’étoile di Seveso Virna Toppi e del marito collega Nicola Del Freo alla trasmissione Pechino Express nella nuova edizione che a marzo porterà le squadre “Fino al tetto del mondo”.

Toppi e il marito, entrambi primi ballerini del Teatro alla Scala, sfideranno gli avversari sul percorso dalle Filippine al Nepal, passando per il nord della Thailandia.

“Uniti nel lavoro come nella vita privata, lasciano scarpette e tutù per zaino e scarpe da trekking”, dice di loro la produzione. Toppi e Del Freo, sposati dal 2022, sono genitori di Asia nata nel 2023.

Pechino Express: le squadre in gara

Sfideranno “due leggende dello sport italiano e internazionale”: Jury Chechi e Antonio Rossi sono il team dei #Medagliati. Un confronto da scintille tra allenamento e mentalità.

In gara poi Scintilla e Federica Camba del team gli #Spettacolari, Jey e Checco Lillo del team i #Magici (“Competitivi al massimo”), Ivana Mrázová e Giaele De Donà che sono le #Atlantiche (“Legate da un amore oltre oceano”).

Giulio Berruti e Nicolò Maltesi sono “belli, sono bravi e sono medici” e formano il team degli #Estetici, Nathalie Guetta e Vito Bucci sono i #Cineasti, Dolcenera e Gigi Campanile sono i #Complici insieme da più di 25 anni, infine Samanta e Debora Togni sono le #Sorelle (“Caratterialmente opposte, come il giorno e la notte, sono pronte a unire le loro forze e lanciarsi in una avventura al limite”).