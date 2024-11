Nova Milanese: Pierantonio Lorini vince il 26esimo premio Vittorio Viviani

È Pierantonio Lorini il vincitore della 26esima edizione del premio artistico Vittorio Viviani, organizzato dalla Libera accademia di pittura in ricordo del suo fondatore. Lorini, classe 1953, è di Como, l’opera che ha conquistato i consensi della giuria è “Libri non letti”. Ha 23 anni, invece, Marco Goi, di Sabbioneta, vincitore della 36esima edizione del premio Città di Nova Milanese promosso dall’Arci; “Guerriero” il titolo dell’opera da lui presentata. Infine il premio Lap, Libera Accademia di Pittura, alla giovanissima Isotta Page, 18 anni, di Fara di Sabina, “Maree del tempo” l’opera che ha conquistato la giuria composta dal direttore dell’Accademia Alessandro Savelli, Andrea Cereda, Veronica Zanardi, Giancarlo Don e Aurelio Tagliabue, assessore alla cultura. Ma non finisce qui.

Accanto ai premiati diversi segnalati tra cui l’albiatese Gianluca Vergani, autore di “Di-sconnessioni”, Franco Nicolosi, per “Contenitore Tragico 03”; Sergio Marchesini, per “Dichiarazione universale dei diritti umani” e Valentina Grilli di Cinisello Balsamo, per “Soglia 1”.

Nova Milanese: l’edizione da record con 164 artisti candidati

Un’edizione da record, quella che ha vissuto sabato 9 novembre il momento clou con la proclamazione dei vincitori. Hanno risposto al bando 164 autori provenienti da tutta Italia per un totale di 489 lavori, 44 in più rispetto ai 120 del 2023; nel 2022 erano stati 141; 92 nel 2021, 53 nel 2020 e sessantuno nel 2019.

Diversificata anche la provenienza: 18 gli artisti della provincia di Monza e Brianza; 53 dalle altre province della Lombardia. Numerose le candidature anche dal resto d’Italia (48 dalle regioni del Nord, 23 dal Centro, 20 da Sud e Isole) a cui si aggiungono due dall’estero, uno dalla Svizzera e un altro dalla Germania. Varia anche l’età: il più giovane ha 21 anni, il più anziano 84. Gli under 35 sono dieci in tutto, due sono stati premiati, nel pieno rispetto dello spirito del maestro Vittorio Viviani che han sempre voluto favorire lo sviluppo dell’arte tra i giovani.