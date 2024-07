Monza: Palco Senza Barriere, concerto rinviato a settembre

L’orchestra inclusiva di Palco Senza Barriere live a Monza. Ma non venerdì sera come previsto nell’ampio contenitore del Live sound festival: causa previsioni meteo burrascose, il concerto è stato rimandato al 20 settembre.

Monza: Palco Senza Barriere, di che cosa si tratta

Non il classico concerto ma un’esperienza unica dove emozioni, stimoli e musica si fondono senza barriere, una grande occasione di incontro. Il gruppo di musicisti con e senza disabilità sarà sempre in piazza San Paolo a Monza, per raccontarsi e suonare il loro repertorio, canzoni divertenti e ironiche che ruotano intorno al tema della disabilità, da “la festa in città” alla canzone che racchiude il motto “la differenza non è una sottrazione” brani scritti e arrangiati dagli stessi ragazzi che frequentano il progetto Palco senza barriere proposto, alcuni anni fa, all’interno delle attività di associazione fondazione Stefania di Lissone.

Monza: Palco Senza Barriere, il repertorio

Dopo le prime sperimentazioni, in cui hanno utilizzato brani già presenti, sono migliorati tanto da arrivare ad avere un proprio personale repertorio. Un progetto che coinvolge i ragazzi che frequentano il centro diurno, amanti e appassionati di musica, l’innovazione di quest’attività è il non usare i classici strumenti musicali ma il soundbeam (raggio di suono) un sistema di sensori ad ultrasuoni che permette di riprodurre note musicali o suoni campionati, che permette l’accessibilità immediata alla performance indipendentemente dalle competenze musicali e dalle abilità dei singoli.

L’aspetto innovativo di Palco senza barriere non è solo portare persone con disabilità a vivere in prima persona l’esperienza artistica/musicale, ma quello di promuovere un percorso creativo, coinvolgente e altamente condiviso da tutti, pubblico compreso. Tutte le informazioni su questo progetto che ha dato vita ad una vera e propria orchestra inclusiva sono sul sito www.associazionestefania.it.