Si intitola “Dalla natura all’astratto” la mostra personale della pittrice monzese Franca Bartesaghi, allestita negli spazi della Galleria civica, dal 3 maggio (inaugurazione alle 11) e aperta al pubblico fino all’11 maggio. Un evento culturale e solidale. Il ricavato dell’iniziativa verrà infatti devoluto ai progetti del Centro Mamma Rita a favore dei bambini e dei ragazzi.

Monza: natura e astratto in mostra per il Centro Mamma Rita, progettato dal papà dell’artista

Un legame speciale quello che lega l’artista con la casa di via Lario. Fu proprio il padre architetto di Franca Bartesaghi a realizzare il progetto del Centro Mamma Rita, una costruzione avveniristica per l’epoca. Pensò infatti non a un istituto suddiviso in camere dove ospitare i ragazzi ma a un villaggio di appartamenti dove potessero vivere in una dimensione famigliare le mamme in difficoltà e i loro bambini.