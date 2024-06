Monza live sound festival 2024: tutto il programma

Un palcoscenico aperto e diffuso a disposizione delle band amatoriali emergenti. Così l’assessora alla cultura di Monza, Arianna Bettin, collegata da remoto, ha presentato la seconda edizione di Monza live sound festival che prenderà il via il 23 giugno con la serata di presentazione in piazza Roma. Cinque serate, novanta band, una location in più con l’aggiunta di piazza duomo, e il coinvolgimento anche di due quartieri periferici: San Rocco che ospiterà allo Spazio Rosmini le esibizioni del 28 giugno e Libertà dove a LibertHub si chiuderà la kermesse il 26 luglio.

La direzione del festival è affidata a MondoVisione che ha passato in rassegna tutti gli oltre trecento gruppi che hanno chiesto di partecipare all’evento.

Monza live sound festival 2024: calendario e protagonisti

Data per data e tutti i protagonisti della rassegna.

Venerdì 28 giugno alle 20

Corner musicale presso lo spazio Rosmini

di via Rosmini, 72 (quartiere San Rocco)

in collaborazione con Arci Scuotivento

Venerdì 5, 12, 19 luglio alle 18

Corner musicali in piazza Roma,

piazza San Paolo,

piazza San Pietro Martire, piazza Duomo

Venerdì 26 luglio alle 18

Corner musicale presso il centro civico

LibertHub di viale Libertà, 144

28 giugno – ore 20

Spazio Rosmini – via Rosmini 72

· 6Bpm – Rock italiano

· A-Teas – Pop-rock anni ‘80

· Magik Johnson – Red Hot Chili Peppers Tribute

· No Quarter – Cover pop-rock

· Turbospettro – Alt rock in italiano

5 luglio – ore 18

Piazza Roma

· Albionics – Rock-pop

· Dry Eye – Pop-rock

· The Loft – Pop

· Young Tommy – Indie pop

· Koldimage – Rock alterne, hard

· Ale Pinto – Indie pop

· Baskòma – Cantautorale

Piazza San Pietro Martire

· Born to kiss – Hard rock

· Dirty Noise – New wave

· The Hiroshima Dandies – Rock ‘n’ roll-Garage

· Iron Madness – Iron Maiden Tribute

· Shaskull – Hard rock

· Superbears – Stoner rock

· Il Vertice – Alternative

Piazza San Paolo

· Sorry J – Pop-rock

· Sonny and the Stork – Alternative Rock

· Crushed Cans – Ska Folk

· Low Town Blues Band – Rock-Blues

· And The Bear – Indietronica

· Dweet – Alternative

· Roughwave – Alternative-Indie rock

Piazza Duomo

· Francesco Garolfi – Acustico

· Matt Confusion – Blues-Songwriter-Rock

· Stre – Pop

· On the road M&R – Country

· T.i.n.a. – Indie-pop elettronico

12 luglio – ore 18

Piazza Roma

· The videotape – Pop rock

· Designe – Pop

· Itmi – Indie pop rock

· Versozero – Rock italiano

· Armonymo – Rock italiano

· Deep as ocean – Hard rock

· Blackswallow – Rock-grunge

· Bacon’s Chaos – Rock

Piazza San Pietro Martire

· Dario Comparini – Pop-soul-funk

· Friday Mood – Blues rock

· Macheira – Funk rock

· Jassies – Urban

· Cartoon Five – Sigle cartoni animati rock

· For Infinite Nerd Fantasies – Hard rock

· Jade Spring – Rock

Piazza San Paolo

· Palco Senza Barriere – Elettropop-brani originali

· Escape Room – Cover rock

· Gruppo di Interruzione Fantasma – New wave psichedelica

· Giarmalena – Pop rock

· Laura Cazzaniga – ElectroRock

· Quaalude – Brit rock

· 4bak – Pop rock

· JodedosS – Punk-Rock

Piazza Duomo

· Daniele Raffaello – Pop-folk-country

· Stef Silib – Folk rock

· Lagayette Project – Pop, leggera

· Your Tiny Sofa – Pop acustico

· Nacadia – Pop acustico

19 luglio – ore 18

Piazza Roma

· Mike Orange – Indie pop-pop rock

· Witchisback – Pop R&B

· Arcana Visione – Modern symphonic metal

· Polpora – Rock

· Totem – Prog

· Miosphere – Rock italiano

· EraNera – Alt rock italiano

Piazza San Pietro Martire

· Ataraxic Void – Alternative rock

· Livore – Alternative rock italiano

· Akronya – Post-rock

· Delirant Chaotic Sound – Melodic Metalcore

· Zonagrigia – Rock elettronico

· Elettrica – Indie pop-rock

Piazza San Paolo

· Pasta Soul Band – Soul-funk

· Alaska Blue – Indie soul

· Oplà – Classic rock

· Scighera – Soul-pop-urban

· Boogie Spiders – Rock ‘n’ roll

· Stave – Alternative rock-indie

Piazza Duomo

· Effetti – Indie pop

· Paul Nox – Rock acustico

· Simone Foti – Pop

· Sound Street – Pop rock-blues acustico

· Zeus one – Hip-hop

26 luglio – ore 18

Centro LibertHUB – via Libertà 144

· Dama – Pop rock

· The Kombucha – Tributo system of a down

· Bed Time Stories – Alternative rock

· Celi – Pop elettronico

· Gli antipanico – Blues-rock

· Sons of shit – Crossover rock