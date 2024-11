Monza: la Casa della poesia racconta Artemisia Gentileschi ai Musei

Secondo appuntamento per la trilogia delle “Donne indimenticabili”, iniziativa della Casa della poesia in collaborazione con i Musei Civici di Monza. Dopo Aurelia Josz, è il momento della pittrice secentesca Artemisia Gentileschi che sarà raccontata in un concerto letterario dalle voci recitanti di Antonetta Carrabs, autrice dei testi, di Raffaella Fossati e di Silvia Messa, con le musiche dei maestri della Fondazione Appiani (in particolare la violinista Miriam Fiorendi). L’iniziativa è in agenda venerdì 8 novembre alla Casa degli umiliati di via Teodolinda a partire dalle 18 e l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria sul sito dei Musei, all’indirizzo internet museicivicimonzanza.it. Chiuderà il ciclo il 29 novembre Frida Kalho dopo l’esordio con Aurelia Josz.

Monza: la Casa della poesia e la collaborazione con i Musei civici

“Con i musei Civici la Casa della poesia di Monza ha firmato recentemente una importante collaborazione che speriamo possa intensificarsi nel tempo e di questo ringraziamo l’assessora alla Cultura Arianna Bettin e la direttrice Sarah Mongelli“, scrive la Casa stessa. “Siamo orgogliosi e felici di poter collaborare con i Musei – dice Antonetta Carrabs presidente della Casa della poesia – nella promozione di iniziative culturali a beneficio della città. Un nuovo profilo di museo non più incentrato sullo svolgimento delle attività di collezione, conservazione, ricerca ed esibizione, ma un museo connesso agli altri luoghi della cultura del territorio, aperto al pubblico e alle sue esigenze, in sinergia con le istituzioni. Un nuovo marketing esperienziale alla ricerca di un coinvolgimento emotivo e alla creazione di esperienze plurali.”