La stagione del teatro Manzoni di Monza si apre venerdì 15 novembre con “Don Giovanni” diretto, adattato e interpretato da Arturo Cirillo. Prima che il sipario si alzi ufficialmente il teatro, reso più accogliente dai recenti lavori di ristrutturazione, apre le sue porte sabato 12 ottobre alle 21.

Monza: il teatro Manzoni si presenza a suon di tango, in scena l’ensemble Tango Spleen

Per l’occasione sarà presentato in anteprima al pubblico il cartellone completo degli spettacoli e subito dopo si terrà il concerto dell’ensemble Tango Spleen “Los colores”, un viaggio alla scoperta della musica e della poesia della danza argentina per eccellenza, con musiche originali, composizioni di Astor Piazzolla, classici del tango di Mariano Mores, Sebastian Piana, Osvaldo Pugliese e brani del repertorio folklorico sudamericano.

Monza: il teatro Manzoni si presenza a suon di tango, ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Fondato nel 2008 in Italia dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza, Tango Spleen è un punto di riferimento nel mondo del tango sia per l’interpretazione e l’arrangiamento dei classici che per le proprie composizioni. Inoltre, questa formazione è stata l’unica a essere convocata dall’Europa a partecipare al Festival Nacional del Tango de La Falda (Argentina). Dal 2015 a oggi l’ensemble è regolarmente in tournée nei più importanti palcoscenici e ha collaborato con i nomi più importanti della danza del tango.

Tra musica e narrazione, Tango Spleen invita ad apprezzare il tango proponendolo non come un’eredità del passato ma come una realtà più che mai viva e in evoluzione. Al termine della serata nel foyer del teatro sarà offerto dalla direzione un piccolo rinfresco per brindare alla nuova stagione. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.