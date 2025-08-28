Monza: gli ultimi appuntamenti di “Estate con noi”, gran finale in musica

Bella stagione agli sgoccioli ed è tempo di salutare “Estate con noi”, il cartellone di appuntamenti organizzati dal settore Welfare e Salute del Comune con Auser Monza Brianza Insieme San Rocco e la collaborazione di BrianzAcque al Centro socio culturale Modoetia di via Solferino (parchetto Ambrosini), a pochi passi dal vecchio ospedale San Gerardo.

Monza: gli ultimi appuntamenti di “Estate con noi”, giovedì ballo e yoga della risata

Pomeriggi danzanti (oltre alla serata di ferragosto), intervallati da incontri tenuti da esperti su tematiche diverse (salute, bollette “trasparenti”, attività per il corpo e per la mente, giusto per citarne alcune), hanno accompagnato numerosi anziani rimasti in città che si sono ritrovati sotto il tendone dell’Ambrosini al riparo dal caldo e dalle bizze del tempo. Tanti sono stati i momenti di divertimento, di socializzazione e di informazione nei giorni in cui la città appariva più vuota e meno frenetica. Sono ancora due le iniziative da segnare sul calendario.

Giovedì 28 agosto, dalle 15 alle 18.30 l’orchestra di Gino farà da colonna sonora agli appassionati del ballo. La musica si interromperà a metà pomeriggio per lasciare spazio a Roberta Grilli che introdurrà un’interessante disciplina: lo yoga della risata, una pratica che unisce esercizi di respirazione a risate che da forzate diventano via via spontanee favorendo, così, il benessere e la vitalità della persona.

Monza: gli ultimi appuntamenti di “Estate con noi”, il 31 agosto finale con Mimmo e i Mistral

Il gran finale dell’edizione 2025 è previsto domenica 31 agosto a partire dalle 15. In pista scenderanno Mimmo e i Mistral per accompagnare gli ultimi balli della stagione in uno spirito di allegria, con l’invito a rivedersi in altre occasioni. Nel corso del pomeriggio interverranno alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale per portare il loro saluto e per incontrare i fruitori dell’iniziativa raccogliendo le loro opinioni.