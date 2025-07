Sarà un’estate di cantieri in Villa Reale a Monza. Da qualche giorno sono iniziati i lavori di restauro dei pavimenti lignei nella sala da pranzo ufficiale, detta anche Sala degli specchi.

L’ambiente, tra i più belli del primo piano nobile, ospitava un tempo i banchetti ufficiali e i ricevimenti più importanti. Gli specchi alle pareti e le grandi finestre aperte sui giardini ne fanno uno spazio di grande luminosità.

Estate di lavori alla Villa reale di Monza: Sala non inclusa nella visita, ma aperta alla vista

Per consentire lo svolgimento dei lavori la Sala non sarà più inclusa nel percorso di visita. «Tuttavia – spiega il direttore generale del Consorzio Bartolomeo Corsini – come già accaduto durante i medesimi interventi svolti nei mesi scorsi nelle Sale degli Arazzi, del Trono e degli Uccelli le porte rimarranno aperte per permettere al pubblico di osservare quel che accade».

Il restauro, affidato alla ditta Luca Quartana Restauri che ha già lavorato in Reggia ed è tra le più qualificate in Italia, si protrarrà fino alla prima settimana di settembre.

Estate di lavori alla Villa reale di Monza: restauro del pavimento nella Sala degli Specchi, operazione in più fasi

Si tratta di un’operazione in più fasi: si parte dalla pulitura dai depositi superficiali e delle macchie di sporco. Si passa quindi alla disinfestazione per impedire la proliferazione di insetti che attaccano il legno; quindi, il consolidamento e il reinserimento delle porzioni d’intarsio rimosse e sanate.

Il pavimento della sala degli specchi mostra anche la necessità di ricostruire parte degli intarsi mancanti che saranno realizzati, posati e verniciati. Si conclude infine con la stesura finale di una miscela di cera d’api e carnauba.

«Il restauro di un pavimento storico in legno richiede competenza e professionalità – commenta Corsini – in passato all’interno di queste stanze il legame tra arte e artigianato è stato sublime, oggi siamo chiamati a rispettare i risultati di questo felice connubio. Al pubblico chiediamo di pazientare, presto restituiremo alle visite un ambiente ancora più suggestivo».

Estate di lavori alla Villa reale di Monza: già iniziati anche gli spostamenti per l’allestimento della mostra di Pistoletto

Chi visiterà la Reggia in queste settimane noterà anche l’assenza di parte del mobilio in alcune sale del primo piano nobile. Un lavoro necessario per consentire l’imminente allestimento di UR-RA – Responsibility of Art – For a Preventive Peace, la grande mostra dell’artista Michelangelo Pistoletto, curata da Francesco Monico, che aprirà l’1 novembre per esplorare l’arte come strumento di dialogo interreligioso e interculturale.