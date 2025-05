Sono otto i brianzoli che venerdì 30 maggio riceveranno le onorificenze al merito della Repubblica attribuite dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Alle 17, nel salone della prefettura in via Montevecchia, il prefetto Patrizia Palmisani consegnerà il titolo di commendatore a Luigi Macchia di Villasanta. Con lui ci saranno il neo ufficiale Giuseppe Baldasarre di Busnago e sei cavalieri di fresca nomina: il monzese Carlo Esposito, Gabriele Acquadro di Desio, Ermanno Luigi Gatti di Albiate, Andrea Magnone di Bellusco, Dario Colombo e Luca Romano, entrambi di Casatenovo.

Monza e Brianza: dopo le onorificenze, festa della Repubblica

La cerimonia che, come di consueto, si annuncia sobria anticiperà di alcuni giorni le celebrazioni della Festa della Repubblica che, come avviene da qualche anno, si svolgeranno nel cortile d’onore della Villa reale. Lunedì 2 giugno, alle 10, l’alzabandiera darà il via alle iniziative in ricordo del 79esimo anniversario del referendum con cui nel 1946, un anno dopo la sconfitta del regime fascista e del ritorno alla democrazia dopo la dittatura durata oltre vent’anni, dopo una guerra sanguinosa e la lotta di Liberazione, gli italiani hanno scelto di dar vita alla repubblica, pensionando la monarchia. La consultazione, a cui ha partecipato oltre l’89% della popolazione e in cui, per la prima volta a livello nazionale hanno votato le donne, ha cambiato la forma dello Stato italiano.

Monza e Brianza: la festa della Repubblica e il maxi tricolore

Durante la manifestazione il prefetto leggerà il messaggio del presidente Sergio Mattarella a cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni del territorio, dalla Provincia, al Comune di Monza: il sindaco Paolo Pilotto parlerà in rappresentanza di tutti i suoi colleghi, invitati all’evento. Alla Festa parteciperanno anche gli esponenti delle forze dell’ordine e dei corpi militari.

Tempo permettendo, una squadra dei vigili del fuoco srotolerà su una facciata della Villa reale il Tricolore in formato maxi: quello, come sempre, è destinato a rimanere il momento più scenografico della giornata organizzata dalla Prefettura, grazie ai pompieri che si caleranno dall’alto, fissati con le funi, e strapperanno gli applausi del pubblico. La bandiera sarà, poi, ammainata nel pomeriggio. Le celebrazioni che in molte città italiane sono accompagnate da concerti, mostre e iniziative culturali sono destinate a moltiplicarsi il prossimo anno, in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum con cui la scelta della repubblica ha prevalso con uno scarto di due milioni di voti e della elezione con cui gli italiani hanno designato i componenti dell’Assemblea che ha redatto la Costituzione.