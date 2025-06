Monza: la mostra di Saul Leiter candidata ai Lucie Awards 2025

La mostra monografica dedicata a Saul Leiter. al Belvedere della Villa reale di Monza in finale al concorso internazionale di fotografia: sono i Lucie Awards, ideati dall’omonima fondazione di Los Angeles e considerati tra più importanti riconoscimenti del settore. Quest’anno la cerimonia di premiazione è in programma a Ostuni, in Sardegna, il 21 giugno. Dita incrociata allora per un progetto tutto monzese, candidato nella sezione “Photo Museum Exhibition of the Year”: non solo perché la mostra, un assoluto inedito in Italia, è allestita al debutto in Villa reale, ma anche perché è prodotta da Vertigo Syndrome (che monzese è) insieme a diChroma photography. Tra parentesi, il Cittadino di Monza è media partner.

Lucie Foundation è stata fondata nel 2003 e si dedica alla promozione della fotografia come forma d’arte e mezzo di comunicazione, premiando ogni anno artisti, curatori e progetti che si sono distinti a livello internazionale e la “candidatura conferma anche la visione di Vertigo Syndrome, fondata da Chiara Spinnato e Filippo Giunti nel gennaio 2022, che si occupa di ideazione, organizzazione e produzione di mostre dall’idea al chiodo – scrive in una nota la società -. Un impegno perseguito attraverso i dieci punti del suo manifesto, decalogo dello spirito e del metodo con cui realizzano esposizioni dall’alto contenuto artistico, ma al tempo stesso coinvolgenti e stimolanti per ogni fascia di pubblico, anche grazie all’ampio programma di iniziative collaterali – conferenze, performance, laboratori, incontri – che accompagnano ogni progetto”.

Monza: la mostra di Saul Leiter e i suoi concorrenti

Ai Lucie Awards 2025 la mostra monzese sfida “Weegee: Autopsy of the Spectacle” alle Henri Cartier Bresson Foundation (Parigi), “Sarah Moon: Time Stands Still” a Foto Colectania (Barcellona), “I’m So Happy You Are Here: Japanese Women Photographers from the 1950s to Now”, al Fotomuseum Den Haag (Paesi Bassi) e “Life with Photographs: 75 Years of the Eastman Museum” (Rochester, New York).

La mostra curata come quella di Vivian Maier da Anne Morin prosegue intanto fino al 27 luglio: si compone di 126 fotografie in bianco e nero, 40 fotografie a colori, 42 dipinti e rari materiali d’archivio, come riviste d’epoca originali e un documento filmico. “La mostra, che include sia stampe vintage che moderne, primi lavori sperimentali e fotografie di moda realizzate durante le sue collaborazioni con Harper’s Bazaar, rivela con evidenza cosa distingue nettamente Saul Leiter dai suoi contemporanei e perché la sua opera continui a influenzare la fotografia di oggi”.

Monza: la mostra di Saul Leiter e gli eventi collaterali

Proseguono intanto gli appuntamenti collaterali. Sabato 21 giugno, alle 16 sarà il giornalista e fotoreporter Massimo Spinolo – a lungo collaboratore del Cittadino – protagonista di un incontro intitolato Composizione e dettagli. Alla ricerca dello scatto assoluto, che si configura come un viaggio visivo attraverso le opere di Saul Leiter, alla scoperta del suo universo poetico e innovativo. “Grazie all’analisi degli elementi che compongono il linguaggio fotografico – come il colore, la composizione e la luce – la conferenza guiderà i partecipanti alla lettura consapevole delle immagini, svelando le scelte stilistiche e narrative che rendono unico il lavoro di Leiter”. Domenica 22, alla stessa ora, la parola passa alla curatrice e giornalista Loredana De Pace che condurrà il seminario Fenomeno fanzine fotografiche: cosa sono e perché farle?

Per partecipare agli eventi collaterali, occorre prenotarsi scrivendo alla mail info@saulleiter.it. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso. Il pubblico può anche partecipare soltanto all’evento collaterale desiderato, senza acquistare il biglietto dell’esposizione, ma soltanto uno dedicato al singolo evento, al costo di 5 euro.