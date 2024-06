Da “C’era una volta in America” a “Nuovo Cinema Paradiso”, passando per “Love Affair”, ma anche “Il medico della mutua” e tanti altri. Proporrà le colonne sonore più belle della storia del cinema italiano e francese il concerto in programma mercoledì 19 giugno, alle 21, nel Salone d’onore al primo piano Nobile della Villa Reale di Monza.

Monza, Filmusica: le colonne sonore da cinema con l’Ensemble Duomo alla Villa reale, nel programma c’è anche Ennio Morricone

La rassegna “Filmusica”, ovvero “Brianza Musica&Cinema Festival” è giunta alla sua quattordicesima edizione. Quello monzese è il terzo appuntamento, dopo le due serate ospitate a Villasanta e Muggiò.

Protagonista del concerto l’Ensemble Duomo composta da Roberto Porroni alla chitarra, Pier Filippo Barbano al flauto, Roberto Ficili al violino, Antonio Leofreddi, viola, e Marcella Schiavelli, violoncello. Nel programma musiche di Ennio Morricone, ma anche Piero Piccioni che ha legato il suo nome alla collaborazione con Alberto Sordi, passando alla seconda parte incentrata sulla musica francese con Philippe Sarde, Michel Legrand per chiudere con il celebre Adagio in sol minore di Albinoni-Giazotto, che venne utilizzato da Jean Ledrut per il film di Orson Welles “Il processo” tratto dal celebre romanzo di Franz Kafka, di cui, quest’anno, ricorrono i cento anni dalla scomparsa avvenuta il 3 giugno 1924.

Monza, Filmusica: le colonne sonore da cinema con l’orchestra alla Villa reale, «qualità artistica e facilità di ascolto»

«Quello che proponiamo – ha sottolineato Roberto Porroni – è un repertorio di grande interesse e di sicuro richiamo per il pubblico, che abbina alla qualità artistica una facilità di ascolto e una immediatezza di comunicazione e che vuole coinvolgere ampie fasce di pubblico».

Nata su iniziativa dello stesso Roberto Porroni, l’Ensemble Duomo, si costituisce nel 1996. L’obiettivo del gruppo composto da solisti di grande valore è quello di valorizzare soprattutto quel repertorio meno noto.

Ingresso 13 euro. Per informazioni e biglietti: biglietteria@amduomo.it, sms e whatsapp: 351 8962224