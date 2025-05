Monza: c’è l’Asian street food festival, profumi d’oriente ai Boschetti Reali

Fino a lunedì 5 maggio tornano i profumi d’Oriente a Monza con l’attesissimo Asian Street Food Festival. Quattro giorni di sapori, suoni e colori che trasformeranno i boschetti Reali in un vero e proprio villaggio orientale. Dal pomeriggio fino a tarda sera, ci si farà trasportare dall’atmosfera magica dell’Asia. Un’esperienza sensoriale e divertente che promette di spezzare la routine con un viaggio gustoso, colorato e profumato senza muoversi da Monza.

Monza: c’è l’Asian street food festival, esperienza aperta a tutti

L’ingresso è gratuito e l’esperienza è per tutti: appassionati, curiosi, famiglie e buongustai in cerca di qualcosa di diverso. Anche per chi cerca un’alternativa green, veggie o gluten free. Dumpling, bao, sushi roll, pad thai, takoyaki, mochi, bubble tea e decine di altri piatti iconici saranno preparati live dai migliori food truck italiani specializzati in cucina asiatica. Un’occasione unica per viaggiare tra i sapori del Giappone, della Cina, della Thailandia, della Corea, senza bisogno di passaporto.

Ma il gusto non si ferma al palato: in programma silent disco sotto le stelle, cocktail esotici, spettacoli dal vivo, workshop, giochi a premi e performance artistiche. Dal sushi gigante al “pesca palline”, passando per curiosità artigianali e mercatini a tema, ogni angolo del parco riserverà una sorpresa.