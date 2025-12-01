A tenere il conteggio dei voti c’era, davanti alla tv di casa, Ilaria Maria Semeraro, direttrice del coro MiMiSol. È stata lei a capire, calcoli alla mano, che la “sua” bambina ce l’aveva fatta. E così è stato. Emma Dakoli, monzese di 9 anni, ha vinto la sessantottesima edizione dello Zecchino d’oro con il brano “Ci pensa il vento”. Al suo debutto sul palco dell’Antoniano la bambina, voce nell’ensemble MiMiSol, ha subito raggiunto la vetta. E adesso presterà la sua voce a una canzone che racconta la sua città.

«È stato bellissimo, una felicità immensa quando hanno detto il mio nome – racconta ancora emozionata – Anche gli altri bambini che hanno partecipato alla gara mi hanno festeggiato e poi i miei compagni di classe, le maestre e ovviamente la direttrice Ilaria».

La gioia per lo Zecchino d’Oro, Emma a Bologna con tutta la famiglia

Ad accompagnarla a Bologna c’era tutta la famiglia: mamma Mimosa, papà Flori e la sorellina. Dopo la vittoria si sono concessi qualche giorno di vacanza alla scoperta della città.

«Torneremo a Monza mercoledì – racconta mamma – e poi ci saranno gli impegni della scuola e quelli presi con il coro». Questo 2025 è stato per Emma un anno impegnativo e ricco di emozioni, non solo la vittoria allo Zecchino d’oro, proclamata in diretta su Rai 1 da Carlo Conti domenica 30 novembre, ma anche il primo posto al concorso Note in radio.

La gioia per lo Zecchino d’Oro, lunedì 15 dicembre con il coro dal sindaco per cantare “Tutto questo è Monza”

Lunedì 15 dicembre tutto il coro MiMiSol sarà in Comune per presentare al sindaco Paolo Pilotto la canzone che Lodovico Saccol ha scritto per il coro diretto da Semeraro, dedicata alla città di Monza. Tra le voci soliste del brano c’è anche Emma.

«Saccol, che è anche autore della canzone con cui Emma ha vinto lo Zecchino d’oro, ha firmato il brano “Tutto questo è Monza” – racconta la direttrice del MiMiSol – È una collaborazione nata da quando il nostro coro è entrato a far parte della galassia dell’Antoniano, lo scorso gennaio. Grazie a questa collaborazione abbiamo già potuto partecipare a diversi progetti dell’Antoniano con cui condividiamo anche l’Operazione pane. La vittoria di Emma ci riempie di gioia e orgoglio. È la prima volta che un nostro corista vince lo Zecchino d’oro, ma del resto Emma è una bambina molto motivata, studiosa e determinata. Si merita il successo».