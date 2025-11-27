Monza torna allo Zecchino d’Oro: con il talento di Emma e “Ci pensa il vento”

Ci sarà (ancora) Monza sul palco della 68esima edizione dello Zecchino d’oro, al via il 28 novembre. Tra le quattordici canzoni in gara che si sfideranno all’Antoniano di Bologna ci sarà anche Emma, 9 anni, alunna di quarta elementare alla scuola Salvo D’Acquisto.

Un sogno che si avvera per la bambina che già da piccolissima indicava lo schermo della tv dove vedeva le esibizioni dei bambini dello Zecchino d’oro. «Ricordo ancora la scena – racconta mamma Flori Dakoli – avrà avuto tre anni quando davanti alla televisione ha puntato il dito verso i bambini dello Zecchino d’oro dicendomi che anche lei sarebbe salita su quel palco».

Zecchino d’oro 2025 Monza Emma

Monza torna allo Zecchino d’Oro: tre selezioni e un’edizione già sfiorata

Per coronare il suo sogno Emma ha dovuto attendere tre anni, e superare tre selezioni. L’anno scorso aveva sfiorato il traguardo arrivando alla finalissima, poi quest’anno la desideratissima convocazione.

La buona notizia è arrivata a giugno e all’inizio di novembre la conferma definitiva. «Siamo già stati all’Antoniano per le prove e per la registrazione del video. Sono felicissima della canzone che mi hanno assegnato», racconta la bambina. Emma presenterà la canzone “Ci pensa il vento”, di Francesco Marruncheddu e Lodovico Saccol, con la musica di Lodovico Saccol. La nuova compilation con tutti i quattordici testi in gara sarà disponibile da domani in digitale e in cd, distribuita da Sony Music Italy.

Monza torna allo Zecchino d’Oro: quando in tv

Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su Rai 1 con le prime due puntate venerdì 28 e sabato 29 novembre dalle 17.05, mentre la finale che decreterà la canzone vincitrice sarà affidata alla conduzione del direttore artistico dello Zecchino d’oro, Carlo Conti, e sarà trasmessa in diretta domenica 30 novembre dalle 17.20 alle 20. Ad accompagnare i piccoli cantanti ci saranno come sempre le voci del Piccolo coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

Monza torna allo Zecchino d’Oro: il sogno di Emma, uno dei talenti del coro MiMiSol

«Sono felice di andare in tv a cantare ma non sono troppo emozionata», racconta Emma, con l’allegria dei suoi 9 anni e la sicurezza di chi sa di avere talento.

Del resto il suo è un dono che ha scoperto fin da piccolissima. «Nessuno in famiglia canta o suona, lei ha voluto cantare e ballare fin da subito», ricorda la mamma. Da tre anni Emma è allieva del coro MiMiSol, diretto da Ilaria Maria Semeraro. Una fucina di talenti che già negli anni scorsi ha permesso a Sara Maria Corrado e a Diana Giorcelli di partecipare alle edizioni precedenti dello Zecchino d’Oro.

«Per ora Emma si diverte moltissimo ma si impegna anche tanto, studia canto e pianoforte. È giusto coltivare il suo talento», spiega la mamma che orgogliosa segue i successi della baby cantante che un concorso lo ha già vinto, “Note in radio” dove ha conquistato la finale.