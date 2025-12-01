Era un suo sogno e l’ha realizzato al primo tentativo. La giovane monzese Emma ha vinto lo Zecchino d’Oro 2025 con la canzone “Ci pensa il vento” di don Francesco Marruncheddu e Lodovico Saccol, che ha composto anche la musica.

Emma Zecchino d’Oro 2025

Zecchino d’Oro 2025: la proclamazione di Carlo Conti

La proclamazione di Carlo Conti domenica pomeriggio in diretta tv in un tripudio di coriandoli dorati: «Vince la 68° edizione dello Zecchino d’Oro, come sempre vince la canzone, “Ci pensa il vento” interprete Emma», ha annunciato il conduttore tra l’entusiasmo dei bambini.

Zecchino d’Oro 2025: chi è Emma

Emma ha 9 anni e nella vita di tutti i giorni è alunna di quarta elementare alla scuola Salvo D’Acquisto e talento del coro MiMiSol, diretto da Ilaria Maria Semeraro. «Si diverte moltissimo ma si impegna anche tanto, studia canto e pianoforte. È giusto coltivare il suo talento», aveva raccontato la mamma Flori Dakoli alla vigilia ripercorrendo anche le selezioni affrontate per arrivare alla finale di Bologna.

«Da grande vorrei fare la cantante, la pittrice, la stilista di moda», aveva invece raccontato la bambina presentandosi prima della gara sui social dello Zecchino. La classica clip per svelare che le piacciono il gatto («perché è molto carino»), che il piatto preferito sono le lasagne, che «ho una sorellina con cui gioco sempre, magari dopo la scuola o nel tempo libero. Oppure sto con le mie amiche».

Zecchino d’Oro 2025: l’Operazione Pane per le mense francescane

Al Festival era legata come tradizione l’Operazione Pane, la campagna di solidarietà dell’Antoniano dedicata alle mense francescane in Italia e nel mondo. Compresa la mensa delle Grazie di Monza.

La possibilità di donare un pasto a chi è in difficoltà con un Sms o chiamata al numero 45588. “Dal 1954 Antoniano è accanto ai bambini e alle famiglie, con la sua mensa, il Centro Terapeutico e tanti progetti educativi. Lo Zecchino continua questa missione: la musica può educare, unire e aiutare“, fa sapere l’Antoniano.