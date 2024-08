K-pop a Cesano Maderno: anche i sudcoreani Kard per il videoclip, Palazzo Arese Borromeo gira il mondo

Le immagini di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno fanno il giro del mondo: anche i Kard, gruppo sudcoreano, hanno scelto la storica dimora cittadina per girare un videoclip. In città la registrazione e l’ambientazione del brano «Tell my Momma». Una richiesta inaspettata per l’amministrazione comunale quella giunta dalla band, ma accolta con estremo favore. Palazzo Arese Borromeo è sempre a disposizione per ospitare eventi di ogni tipo, il videoclip è uno strumento che permette di raggiungere utenti diversi da quelli che si servono dei canali istituzionali del Comune, sebbene molto curati e aggiornati.

Non è la prima volta che Palazzo Arese Borromeo viene scelto dal mondo della musica: all’inizio del mese di marzo era stato diffuso il video di «100 Messaggi» che Lazza aveva voluto girate proprio negli spazi del gioiello cittadino. Già quello era stato un ottimo aiuto per il marketing territoriale, tanto che anche la televisione aveva poi deciso di fare altrettanto: all’inizio dell’estate in città si era presentata Sky con il campione Alessandro Del Piero per girare uno spot nei giardini insieme ai bambini.

Ora le immagini del palazzo fanno davvero il giro del mondo. Perché i Kard non sono conosciuti soltanto nella Corea del Sud. Tutt’altro: sono un fenomeno di livello mondiale. Band costituita a Seul nel 2016 e subito diventata famosa in tutti i continenti, balzando in testa alle classifiche di iTunes. Si sono dedicati a vari tour e ora, dopo due anni, decidono di dare vita a un nuovo Ep. Per fare sentire di nuovo la loro voce e dire al mondo che sono tornati, hanno scelto di partire da Cesano Maderno nell’intento di lanciare un nuovo singolo su tutti i social network e tutte le app del settore. La loro musica e il loro modo di porsi sono già garanzia di successo. Avere anche Palazzo Arese Borromeo alle loro spalle è un bel biglietto da visita. Anche per la città.