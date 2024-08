I 415 anni di san Fermo: torna la sagra più antica della Brianza

Tempo di anniversari, ad Albiate: i 415 anni della Sagra di san Fermo, la cui ricorrenza sarà celebrata ufficialmente venerdì 9 agosto; e poi i 25 anni dell‘associazione Amici di San Fermo: l’istituzione promossa e sostenuta dagli allora sindaci Leonardo Longoni e Filippo Viganò, per diffondere e sostenere i valori e la storia della sagra più antica della Brianza. L’amministrazione comunale guidata dalla neo sindaca Vanessa Gallo, riconoscendo il valore storico, religioso e culturale del martire San Fermo, ha voluto condividere con il pubblico e i fedeli la copia inedita del libro Atti eroici dell’invitto e glorioso martire San Fermo, Nobile cittadino di Bergamo opera scriotta da Padre Luca Pelizzari ed edito a Piacenza per Giacomo Ardizzoni, stampatore camerale nel 1629. Il testo è reso pubblico attraverso il sito internet del Comune di Albiate (www.comune.albiate.mb.it) a poche ore dall’inizio della Festa di San Fermo che cade il 9 agosto.

I 415 anni di san Fermo: già nel XVII citata la chiesa di Albiate e il culto dei martiri Fermo e Rustico

Già nel XVII secolo, come riferito nel libro, veniva citata la chiesa di Albiate: “Nella Chiesa parochiale d’Vbiate Diocefe di Milano sono alcune relique de detti Santi Fermo e Rustico haute de Reurendits” (pag.92). “Questa preziosa memoria storica si è resa disponibile grazie alla ricerca dell’assessore Filippo Viganò e per gentile concessione della direzione della Biblioteca civica Passerini Landi di Piacenza – fa sapere Gallo- che parla di “un ritorno alle origini con lo sguardo verso il futuro” augurando a tutti a nome della giunta una buona lettura e un buon San Fermo. La Sagra di San Fermo ad Albiate è la più antica della Brianza coi suoi 415 anni di storia e fede che si intrecciano lungo un cammino fitto di tradizioni e cultura profondamente radicati nel territorio brianzolo. Come un evento dal sapore antico, che ha saputo tramandare nel tempo le peculiarità più semplici e genuine legate alle origini contadine, il piccolo paese – che diventa culla di un rito seguito da migliaia di persone provenienti da tutta la Brianza- si appresta a rivivere tra pochi giorni i suoi momenti più belli e suggestivi.

I 415 anni di san Fermo: un mese e mezzo di appuntamenti dal 4 agosto al 15 settembre

La Sagra di San Fermo si è aperta solennemente domenica 4 agosto con la processione dei Santi dalla chiesa parrocchiale al Santuario di San Fermo (dove si tengono le funzioni religiose e si celebrano i santi rosari serali per tutto il mese di agosto). Venerdì 9 agosto, festa di San Fermo, sante messe alle 8.30, alle 11 e alle 18.30. Il calendario civico della Festa di San Fermo si aprirà invece domenica 11 agosto e si chiuderà domenica 15 settembre: previste mostre nelle scuole (Albiate Bricks, mattoncini Lego con inaugurazione domenica 11 agosto alle 9.30), concorsi La mia urtaja e Gran busecada (dalle 17 di domenica 11 agosto a villa Campello), sfilata dei trattori per le vie del paese, benedizione e “salaminata” (alle 15.30 di lunedì 12 agosto), fino alla Rassegna Zootecnica giunta anch’essa alla 415esima edizione, in programma martedì 13 agosto. In quella giornata, dalla mattina alla sera, previsti giochi e intrattenimenti nel parco comunale di villa Campello e fiera di bancarelle per le vie del paese. Nell’area ristoro di via Monfalcone, servizio cucina dalle 11.30 alle 15 (la cucina sarà aperta anche dal 9 al 12 agosto, ma dalle 19 alle 22). Dopo la pausa estiva, la Sagra di San Fermo promossa dagli Amici di San Fermo in collaborazione con il Comune di Albiate e le associazioni, chiuderà domenica 15 settembre in villa Campello con le premiazioni.