Giussano, il titolo di “Miss Giussano sotto le stelle” sarà assegnato domenica 30 giugno

Occorrerà aspettare un giorno in più per conoscere il nome della tredicesima Miss Giussano. Il concorso “Miss Giussano sotto le stelle”, promosso tradizionalmente da Giussano Incentro, con la collaborazione della Pro Loco Giussano, all’inizio dell’estate, non si è svolto infatti nella serata di sabato 29 giugno, come era stato annunciato, ma è slittato a domenica 30 giugno, con inizio alle 21.

Miss Giussano: l’appuntamento è in Villa Sartirana

Non cambia invece l’ambientazione della manifestazione, che sarà ancora una volta lo splendido parco di Villa Sartirana a Giussano, dove le concorrenti saranno chiamate a sfilare, nonché ad affrontare prove di abilità, con in palio l’ambito titolo.