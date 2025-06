Cinema: ecco F1, il film-evento con Brad Pitt girato anche a Monza

Monza caput mundi almeno nel cinema. Mercoledì 25 giugno arriva nei cinema “F1“. Il film-evento con Brad Pitt, girato in parte sul circuito di Monza due anni fa, verrà proiettato alla sera in anteprima mondiale all’Uci Cinemas di Lissone con seguito (a inviti) all’autodromo.

In sala anche al Capitol Anteo di Monza, al The Space di Vimercate, al cinema di Sovico, al Movie Planet di Busnago, alle Giraffe di Paderno Dugnano, al Cineland di Arosio (in provincia di Como).

Cinema: ecco F1, Brad Pitt al volante a 300 Km/h e i cameo dei big Hamilton, Verstappen e Piastri

Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, è un ex pilota di F1 richiamato in pista per salvare una squadra in difficoltà.

Diretto da Joseph Kosinski (quello di Top Gun: Maverick) e prodotto da Jerry Bruckheimer. Il film porta il motorsport sul grande schermo come non si era mai visto. Pitt non solo recita: guidando realmente monoposto modificate, tocca i 300 km/h, dimostrando che per Hollywood la paura non è un’opzione. Al suo fianco, Damson Idris nei panni di un giovane talento, e cameo veri di Hamilton, Verstappen e Piastri per autenticità massima. Critica entusiasta: effetti visivi mozzafiato, ritmo serrato e sequenze di guida che rimandano direttamente a Top Gun. Non un capolavoro drammatico, ma un adrenalina-trip da vivere al cinema.