Carate Brianza, tutto pronto per Sant’Ambrogio: previsti due giorni ricchi di appuntamenti

Carate Brianza è pronta per il ponte dell’Immacolata e Sant’Ambrogio. Per chi non parte per la classica due giorni prenatalizia, domenica 8 dicembre, in paese non mancheranno le occasioni per svagarsi e divertirsi con appuntamenti per grandi e piccoli. Dagli hobbisti alla musica, dalla possibilità di salire in mongolfiera (Villa Cusani) ai mercatini dei sapori regionali. Sono previsti vari punti musicali con gruppi dal vivo, l’animazione, la banda, l’esposizione delle moto d’epoca e molto altro ancora. Saranno molte le associazioni con stand e gazebo.

Festa: in programma anche la discesa degli elfi dal campanile

È, insomma, molto ricco il programma delle iniziative messe a punto dall’associazione dei commercianti caratesi in collaborazione con gli artigiani, l’amministrazione comunale e con il contributo della Banca di credito cooperativo Carate Brianza. Un evento che richiama caratesi, ma anche visitatori da altri Comuni. Fra gli appuntamenti, l’accensione dell’albero in piazza IV Novembre (piazza della chiesa) alle 17 da parte dall’amministrazione e la successiva discesa degli elfi dal campanile in collaborazione col Cai (ore 17.30); prima dalle 14 alle 17, commercianti e artigiani propongono uno spettacolo a tema natalizio. Non mancheranno, poi, artisti, giocolieri, maghi, truccabimbi, la banda dei Babbi Natale in bicicletta, il trenino, pittori.

Festa: in centro sarà in vigore una zona pedonale

Il tutto dalle 9 alle 19 nel centro città, in via Cusani, via Battisti, via San Giuseppe, via Matteotti, via Dante Cesana, corso Libertà e nelle piazzette limitrofe al cuore cittadino, trasformato in zona pedonale (dalle 7.30 alle 20) con negozi e strade addobbate a tema natalizio. Sabato 7 dicembre, in Comune, l’amministrazione consegnerà le benemerenze civiche alle 11.30, preceduta dalla Messa per le associazioni. Sempre sabato 7 dicembre, il corpo musicale cittadino terrà il classico concerto di Sant’ Ambrogio alle 21 al teatro in Agorà.