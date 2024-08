Brianza, la mappa delle gelaterie da Oscar

La Brianza terra di gelaterie eccellenti. Artigianato, tradizione, materie prime naturali, attività di tradizione dove la passione e il gusto di tramandare di padre in figlio una lunga esperienza: sono questi gli ingredienti che fanno la differenza. Con un pizzico di innovazione – e perché no – di fantasia nel creare in continuazione nuovi gusti. Alberto e Alessandro Pallini, titolari della rinomata Gelateria Pallini nella centralissima via Garibaldi a Seregno hanno ottenuto tre Coni del Gambero Rosso: da quasi trent’anni sono specializzati nel gelato alla frutta: con i gusti ai mirtilli dell’Abetone, ai fichi di Montevecchia. Tre coni e citazione nella prestigiosa guida al dolce estivo per eccellenza anche all’Albero dei gelati, in via Santa Valeria, sempre a Seregno: Monia e Fabio Solighetto da anni gestiscono una gelateria amatissima da migliaia di appassionati e buongustai. A Monza invece Leoni in via Vittorio Emanuele II gestita da Tiziana Barazzetta e le figlie Elisabetta e Marta, è considerato un “tempio” dei gelati di una volta. A Varedo, continua a macinare prestigiosi premi la Gelateria del Sole di Marco Iirillo, in viale Brianza: grazie ai suoi gusti assai cretivi. Istituzione storica è poi la gelateria La Baracca in via Gramsci a Lissone: ambiente volutamente immutato da decenni, il gelato viene attinto da vecchi mastelli, proprio come uina volta, e ha un gusto unico. In forte ascesa anche la gelateria Il Pistacchio di Corso Italia a Desio, nota per le sue granite. A Vimercate si segnala per la qualità la Gelateria Pistacchiodo di Alessio Romagnoni. Notevole anche Il Mondo di Mezzo di via Roma, a Usmate Velate, di Giovanni Samuelli e Simona Sarati,