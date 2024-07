Besana in Brianza, tutto pronto per la “Magnalonga”: il 15 settembre la dodicesima edizione

La “Magnalonga”, ormai tradizionale appuntamento promosso annualmente dalla Pro Loco di Besana in Brianza, taglierà domenica 15 settembre il traguardo della sua dodicesima edizione. L’itinerario enogastronomico muoverà dal parco della Villa Filippini e condurrà i partecipanti in una passeggiata non competitiva, con una lunghezza complessiva di tredici chilometri, che avrà la finalità di far conoscere il territorio e le sue bellezze, ma anche le prelibatezze culinarie, grazie alla collaborazione con l’istituto alberghiero Ballerini di Seregno. La partenza avverrà alle 10, con una cadenza di un gruppo ogni quindici minuti.

“Magnalonga”: il dettaglio di un percorso molto articolato

Queste sono le tappe che caratterizzeranno il tracciato: la Villa Filippini, dove nel cortile sarà offerto un aperitivo di benvenuto; la Cascina Bressanella, dove si potranno gustare gli antipasti brianzoli; l’oratorio di Montesiro, dove gli studenti dell’alberghiero del Ballerini offriranno un gustoso risotto al vino rosso con la luganega di Monza e lasagne con fagiolini, patate e fontina; la piazza di Villa Raverio, che sarà raggiunta dopo una deviazione nei sentieri boschivi ed aver costeggiato l’agriturismo Brusignone, con degustazione di un sorbetto rinfrescante; l’oratorio di Vergo, dove i cuochi della Gastronomia Brambilla di Villa Raverio proporranno i loro secondi: brasato con verdura e polentina; il centro culturale San Clemente a Cazzano, cui si approderà dopo aver scoperto il patrimonio culturale del santuario della Beata Vergine Immacolata, con l’artistico altorilievo raffigurante San Mamete: qui il programma prevede l’assaggio di formaggi e miele; infine, dopo aver scavalcato la ferrovia su un caratteristico ponticello, il ritorno nel parco della Villa Filippini ufficializzerà il termine della faticaccia, non prima di aver apprezzato anche un dolce, un caffè ed un intrattenimento musicale.

“Magnalonga”: le modalità per avere informazioni o iscriversi

Per informazioni, è possibile consultare il sito www.prolocobesana.it oppure la pagina di Facebook della Pro Loco di Besana in Brianza. In alternativa, occorre telefonare al 335/ 5850106 o al 334/ 2655612 o scrivere una mail all’indirizzo info@prolocobesana.it. Le iscrizioni si ricevono attraverso il portale www.ticketsource.eu (evento Magnalonga 2024) o nella sede di via Dante 13 (il martedì dalle 21 alle 23, il sabato dalle 10 alle 12).