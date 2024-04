Besana in Brianza, i “Vaeva” lanciano il loro Ep “Etciu”: una proposta soprattutto per i giovani

I “Vaeva”, la band rock composta da talentuosi giovani della Brianza, sta per tornare. Dopo il debutto trionfale lo scorso settembre con l’Ep di successo “Done” e la recente vittoria alla seconda edizione di “SanMetro”, la band si prepara a conquistare nuovi orizzonti musicali con il nuovo singolo “Etciu”, in uscita il 26 aprile. Il titolo stesso evoca un’atmosfera fresca, anticipando un brano che promette di essere un’esperienza musicale avvincente. Ma cosa si nasconde dietro questo enigmatico titolo? Lo ha svelato Jacopo Renzi, il batterista besanese del gruppo: «“Etciu” dura una giornata, in 24 ore si può fare tutto o niente. Spesso noi giovani procrastiniamo, rimandiamo al giorno successivo quello che potremmo fare oggi. Ma il messaggio che vogliamo lanciare è che il procrastinare è una caratteristica che può unirci, perché noi giovani non siamo soli a vivere questa situazione».

Musica: la fiducia del produttore Diorama

La produzione è affidata a Diorama, un talentuoso produttore che ha riconosciuto il potenziale unico della band fin dalle prime note che ha ascoltato. «Ci siamo affidati a Diorama, che è rimasto affascinato dal nostro stile dopo aver sentito solo una demo suonata con la chitarra. Così ci ha guidati nella produzione di “Etciu” che strizza l’occhio al commerciale, ma in realtà ha scelte di produzione che non sono convenzionali. “Etciu” è un brano indie rock, che trae ispirazione anche dal Pop e dall’Indie italiano. Il titolo rimanda all’allergia, che colpisce tanti di noi in questi mesi. È un brano apparentemente leggero che però nasconde un significato profondo», ha aggiunto Renzi. Le aspettative sono alte per i “Vaeva”, ma la fiducia nel loro lavoro è salda. «Sicuramente negli ultimi mesi si è ampliata la nostra platea di ascoltatori e fan, soprattutto sui social. Su Instagram, per esempio, siamo vicini ai 20mila follower. È un orgoglio», afferma Renzi.

Musica: le ambizioni e i programmi della band

E non a caso, i ragazzi hanno già conquistato l’attenzione anche al di là dei confini nazionali, con fan che li seguono da Brasile, Los Angeles e Istanbul. Il videoclip di “Etciu” è stato girato nel parco di Monza e verrà lanciato ufficialmente nelle prossime settimane. «Promuoveremo “Etciu” in una serie di eventi-concerti in zona, a partire dal release party che faremo il 27 aprile ad Arese. Poi quest’estate, abbiamo intenzione di far sentire la nostra musica live in tutta Italia. Andremo in Toscana, a Bergamo e in Piemonte, ma ci piacerebbe anche andare a Roma». Intanto la band si è iscritta alle selezioni della prossima edizione di X Factor. Non resta che incrociare le dita.