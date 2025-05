Aspettando MonzaCon: il lavoro dopo la Scuola del fumetto

MonzaCon torna come promesso per l’estate nella sua seconda edizione all’Opiquad Area, ma gli organizzatori non si accontentano di presentare soltanto la fiera della cultura nerd e pop: vogliono costruire qualcosa di più e partono a venerdì 30 maggio, quando al teatro Binario 7 è stato preparato un incontro speciale per parlare del “Mondo del lavoro dopo la Scuola del fumetto”, vale a dire “un’occasione unica di confronto e ispirazione dedicata al percorso professionale degli artisti del fumetto“.

Si tratta, dice la regia di MonzaCon, di “un incontro aperto a tutti gli appassionati, studenti e aspiranti professionisti del settore creativo che si presenta l’occasione per approfondire – attraverso una serie di interventi e testimonianze dirette – il passaggio dal percorso formativo a quello lavorativo nel mondo del fumetto e delle arti visive“.

Aspettando MonzaCon: i protagonisti dell’incontro

Insomma, professionisti del settore, artisti affermati e docenti della Scuola del fumetto di Milano che condivideranno le proprie esperienze, dicono gli organizzatori, “tra difficoltà, opportunità e scelte decisive che li hanno portati a trasformare la passione in mestiere”. Con il patrocinio del Comune di Monza e della Confcommercio, che per MonzaCon è una “conferma del valore culturale e professionale del settore creativo all’interno del tessuto cittadino”. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, ma bisogna iscriversi qui. Alla serata partecipano Lola Airaghi, Luigi Bona, Giacomo Boni, Lorenzo Bolzoni, Mattia Salvaneschi.