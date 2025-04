Per ora si tratta soltanto di un annuncio sui social ma la conferma c’è: come previsto dagli organizzatori, la Opiquad arena di Monza ospiterà a luglio la seconda edizione di MonzaCon, il salone del fumetto e della cultura pop che ha debuttato a gennaio con la winter edition.

La summer edition, dicono gli organizzatori, è in programma il 19 e il 20 luglio “con più spazi all’esterno e tante novità”.

MonzaCon alla seconda: la fiera del fumetto ritorna a luglio, iscrizioni aperte

“Siamo entusiasti di annunciare che le iscrizioni per espositori e artisti sono ufficialmente aperte – hanno scritto sui canali social e sul sito monza.con negli ultimi giorni, con tanto di conto alla rovescia che mette in evidenza una ottantina di ore dal secondo appuntamento – Se sei un creativo, un illustratore, un artista o un’azienda che vuole partecipare a questa fantastica edizione, non perdere l’opportunità di essere protagonista dell’evento”.

Le iscrizioni per gli stand sono aperte fino alla metà di giugno e tra le poche anteprime del programma ci sono spettacoli dal vivo, giochi, cosplay e sorprese, “la possibilità di incontrare altri appassionati”, le ultime novità in fatto di fumetti, gadget e merchandise. E ancora: mostre, aree espositive e poi tutto l’universo che incrocia fumetti, manga, anime, giochi da tavolo, card game, gadget da collezione e tanto altro.

“Due giorni per vivere la magia del mondo nerd, tra eventi live, cosplay, illustrazioni e cultura pop”.

MonzaCon alla seconda: la fiera del fumetto ritorna a luglio, tanti riferimenti nel manifesto di Luca Enoch

Svelato intanto il manifesto dell’edizione, firmato dal fumettista milanese Luca Enoch, che ha deciso di mettere insieme tante declinazioni della cultura nerd: il Castello errante di Howl mixato con One Piece, poi Dinsey e Marvel con uno Spiderman volante, un pizzico di Asterix e Linus, la “religione” della ligne claire del Belgio di Tin Tin e molto altro.