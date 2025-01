Potrebbe essere uno dei tanti buoni propositi della storia degli eventi monzesi oppure chissà: radicarsi e crescere, come è capitato ad altri. Insomma: per diventare Lucca comics la strada è piuttosto in salita, ma da qualche parte si dovrà pur partire.

C’è MonzaCon, la fiera del fumetto e della cultura geek e pop: “winter edition” il 18 e 19 gennaio 2025

Eccola, allora, MonzaCon, prima edizione di una fiera del fumetto nel capoluogo della Brianza, in programma per due giorni – sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025 – all’Opiquad Arena, cioè il palazzetto dello sport di viale Stucchi, casa della pallavolo monzese.

Il progetto è della società Gemini di Cesano Maderno e si presenta come “Winter edition”, edizione invernale, lasciando intendere che potrebbe aprire il campo anche ad altri appuntamenti nel corso dell’anno. C’è tutto quello che si aspetta dai “Con”, il suffisso con cui si presentano quasi tutte le ferie analoghe, derivato dall’inglese Comics convention, il più celebre dei quali è quello di San Diego.

C’è MonzaCon, la fiera del fumetto e della cultura geek e pop: fumetti, spazi commerciali e cosplayer (con contest)

In sintesi: fumetti, cartoon, fantasy, fantascienza e in generale tutta la cultura pop. One Piece e Naruto, Capitan Tsubasa (cioè Holly e Benji per i quasi boomer), Marvel e Dc, ma anche Star Wars, Doctor Who, E.T. e i Gremlins come The Big bang theory o più recentemente Stranger things e Mercoledì. Ma non sono che una goccia nell’oceano: si tratta di tutto quello che rientra nell’immaginario nerd e geek.

Ci sono gli spazi commerciali (una settantina quelli previsti a Monza) e poi gli eventi e gli incontri con i cosplayer più noti (cioè i travestimenti da personaggi dei fumetti e della cultura pop) e di solito una robusta fetta del pubblico è a sua volta cosplayer: all’arena ci saranno Feelyah e Vincenzo Rasulo e non mancherà il contest, la sfida al costume migliore (in palio buoni acquisto, iscrizioni entro il 10 gennaio, gara il 19 gennaio alle 16).

C’è MonzaCon, la fiera del fumetto e della cultura geek e pop: firmacopie, c’è anche Lola Airaghi

In più firmacopie e incontri con gli artisti del mondo del fumetto: tra loro anche Lola Airaghi, china della Bonelli (Dylan Dog e Morgan Lost, tra gli altri, ed è monzese), oltre a Marina Sanfelice (letterista e grafica), Tommaso Bianchi (illustratore e fumettista), Lorenzo Bolzoni (letterista e grafico), Anna Lazzarini (illustratrice e fumettista), Oskar (illustratore e fumettista) e Pasquale Frisenda (sempre illustratore e fumettista).

C’è MonzaCon, la fiera del fumetto e della cultura geek e pop: la Artist alley

Di arte e artigianato si occuperà anche una quota del parterre del palazzetto, la Artist alley, con postazioni riservate a disegnatori emergenti o autori professionisti “che vogliono presentare la propria arte e vendere i propri originali o riproduzioni”: uno spazio separato da quello commerciale dove invece trovano spazio merchandising, oggetti vintage e pezzi da collezione.

C’è MonzaCon, la fiera del fumetto e della cultura geek e pop: la Scuola del Fumetto e Takiwatanga Comics

Una sezione è poi riservata alla storica Scuola del fumetto di Milano, fondata da Giuseppe Calzolari nel 1979, che in entrambe le giornate propone workshop gratuiti con i suoi docenti (dall’espressività del volto alla figura umana, fino alle caricature) e anche due contest. Spazio poi per “Takiwatanga Comics – Autistici e disabili si raccontano a fumetti”, progetto sviluppato dagli Artigiani delle nuvole e da Essere Coop. Ospite Beatrice Tassone (sabato 18 gennaio alle 10.15), che è una disegnatrice ma anche anche cameriera di PizzAut e ben conosciuta a Monza.

C’è MonzaCon, la fiera del fumetto e della cultura geek e pop: gli spettacoli e la voce di Masta

Sul fronte degli spettacoli i Vikings Klan, un collettivo lombardo che dal 2019 compete nelle gare di improvvisazione rap in tutta Italia (chi non sogna un dissing dal vivo tra Iron Man e Batman?), le improvvisazioni teatrali di Youmani, le sigle dei cartoni animati giapponesi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta in chiave rock suonate dai Kartunia, il set di Dj Saxs. “Spirito guida” della due giorni sarà Masta, speaker radiofonico e youtuber.

C’è MonzaCon, la fiera del fumetto e della cultura geek e pop: biglietti e orari

Biglietti in prevendita online a 10 euro per singolo giorno e abbonamento a 15 euro per entrambi; alla cassa costano 15 euro. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni, non ammessi animali. Sabato e domenica dalle 10 alle 19. Il programma completo di entrambe le giornate si può consultare su monzacon.con.