Zecchino d’Oro 2022: in gara anche la monzese Diana

Ci sarà (ancora) una piccola voce monzese tra i protagonisti della nuova edizione dello Zecchino d’oro 2022. È Diana Giorcelli, sei anni, che canterà il brano “Zanzara” con Francesco Berretti, 5 anni di Genova e Olga Gorgone, coetanea di Diana, di Paola, in provincia di Cosenza. Il testo che verrà cantato dalla monzese è stato scritto da Luca Angelosanti e musicato da Francesco Morettini. Sono quattordici le canzoni in gara al prossimo Zecchino d’oro, che si svolge a settembre.

Zecchino d’Oro 2022: tremila bambini al casting

Sono stati più di tremila i bambini che hanno partecipato all’ultimo casting online e dal vivo, e che hanno superato la prima fase di selezione arrivando a Bologna, nella casa dell’Antoniano, per la finalissima. Ora che la ricerca dei piccoli cantanti è conclusa possono iniziare le prove in vista dello show televisivo. Intanto stanno già per ripartire i casting per l’edizione 2023 del festival canoro dedicato ai più piccoli. Il programma completo con tutte le tappe è disponibile sul sito ufficialezecchinodoro.it.

«Lo Zecchino d’oro dimostra di essere amatissimo da adulti e piccini non solo per i grandi successi da cantare ma anche per la capacità di affrontare tematiche importanti con la leggerezza che solo i bambini sanno avere», spiegano dallo staff.

Zecchino d’Oro 2022: la classifica delle canzoni più ascoltate su Youtube

A maggio di quest’anno il canale YouTube Piccolo coro dell’Antoniano ha superato i due miliardi di visualizzazioni. Sul podio della canzone più ascoltata c’è “Volevo un gatto nero”, seguita da “Il coccodrillo come fa?” e “Il caffè della Peppina”.

Con la partecipazione della piccola Diana Giorcelli, Monza ritorna protagonista della kermesse canora per giovanissimi talenti. Nel 2021 altre due monzesi avevano partecipato al festival: Sara Corrado, interprete di “Come le formiche” e Christine Mereveille Kengne, che ha cantato “Mille scarpe”.