Vimercate porta tutti al Cinema all’aperto

Dopo il successo ottenuto dagli eventi in calendario per Vimercate d’Estate 2023, ora per la città è tempo di andare al cinema. Parte infatti domenica 6 agosto la programmazione del Cinema all’aperto.

Vimercate porta tutti al Cinema con 18 proiezioni

La corte d’onore di Villa Sottocasa (in attesa che si completino i lavori di riqualificazione) ospiterà 18 proiezioni selezionate dai migliori film della stagione cinematografica appena trascorsa con la direzione artistica della Cooperativa Controluce. Si inizia con “Le otto montagne” di Van Groeningen e Vandermeersch introdotto dal CAI di Vimercate. Tra i titoli in programma da “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti a un film che ha fatto la storia come “Profondo Rosso” di Dario Argento, da “Rapito” di Bellocchio a “La Sirenetta” di Rob Marshall, da “The Whale” di Aronofsky

Vimercate porta tutti al Cinema e gli eventi speciali

Per il il 26 agosto sono invece in programma due appuntamenti speciali con ingresso gratuito., con “Trieste è bella di notte” documentario di Calore, Collizzoli e Segre a cura della cooperativa Aeris e il 1° settembre con “Be my voice”, documentario iraniano di Nahid Persson, a cura di Amnesty International. Non mancano nemmeno appuntamenti speciali inseriti nell’ambito della rassegna “Marzo Donna tutto l’anno”: il 10 agosto con “Empire of light”, il 17 agosto con “Il corsetto dell’imperatrice”, il 24 agosto con “Emily” e il 31 agosto con “The quiet girl”. Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.15 con alcune serate dedicate ad eventi speciali. La rassegna partecipa all’iniziativa “Cinema Revolution” del Ministero della Cultura, la promozione del cinema continentale con un prezzo unico per lo spettatore di 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.