Seregno, Fausto Leali incanta alla Madonna della Campagna: applausi a non finire per il suo concerto

Un successo forse difficilmente preventivabile, visto che il maltempo aveva costretto gli organizzatori a cambiare la programmazione, che inizialmente prevedeva la serata venerdì 13 settembre, ha premiato martedì 17 settembre il concerto di Fausto Leali, momento conclusivo della trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna, tradizionale cartellone di iniziative proposto ogni anno a Seregno dall’associazione Madonna della Campagna, con il nostro giornale mediapartner.

Madonna della Campagna: ricco il repertorio proposto da Leali

Fausto Leali sul palco della festa

Fausto Leali è salito sul palco dopo una breve performance introduttiva di Paolino Boffi ed ha incantato il pubblico, proponendo i pezzi più celebri del suo repertorio, che abbraccia ormai sei decenni, ed anche qualche brano a sorpresa, come ad esempio “Malafemmena”, intonata nel 1980 su richiesta della Rai, in accompagnamento alla proiezione dei film di Totò.

Madonna della Campagna: grande entusiasmo per l’esecuzione di “A chi”

Uno scorcio del pubblico presente

L’artista bresciano ha regalato anche qualche pillola di umanità, chiamando sul palco per abbracciarla la primogenita Deborah, presente tra il pubblico, e scherzando sulla sua situazione familiare. «La mia terza moglie e la prima -ha spiegato, riferendosi rispettivamente a Germana Schena, cantante che con lui ha eseguito “Ti lascerò”, e Milena Cantù, tra gli spettatori- vanno molto d’accordo. Ma è così che dovrebbe essere. Con la seconda invece abbiamo qualche problema…». Il picco dell’entusiasmo lo si è toccato con “A chi”, canzone uscita per la prima volta nel 1966, che non a caso è stata proposta nel finale, per aumentare l’attesa. Un lungo applauso ha poi scandito il termine dell’esibizione.