Monza: torna il cineforum di Triante, ecco il Trinity cine club

Torna a vivere lo storico cineforum di Triante a Monza. A dodici anni dall’ultima proiezione, ancora sotto la guida del fondatore Arcangelo Villa, scomparso nel 2016, che per trent’anni ha diretto e animato la rassegna, torna a riaccendersi il proiettore al cineteatro di via Duca d’Aosta. Il debutto si svolgerà in occasione della festa dell’oratorio, il 28 settembre, con un film di animazione. Poi la rassegna del nuovo Trinity cine club prenderà il via con cadenza settimanale ogni giovedì, alle 21, a partire dal 3 ottobre.

Monza: torna il cineforum di Triante, il nome richiama la comunità pastorale di appartenenza

Un pezzo di storia del quartiere, della parrocchia, che ritorna dopo anni di attesa e ingenti somme investite per ammodernare l’impianto di proiezione e il teatro. Il nome scelto per la rassegna, Trinity cine club, richiama il nome della comunità pastorale (Santissima Trinità d’amore), con l’intento di farne davvero un club per appassionati di cinema. Una quindicina le persone all’interno del nuovo direttivo, tra loro anche Egle, moglie di Arcangelo Villa, testimone della storia passata del cineforum.

Monza: torna il cineforum di Triante, «grande aspettativa perché l’unico»

«All’epoca accanto al cinema parrocchiale di Triante c’era il Metropol e a poca distanza i cinema del centro. Oggi non c’è più nulla e intorno a questa rinascita del nostro cineforum c’è grande aspettativa perché sarà l’unico a Monza», racconta Andrea Cortelazzi, responsabile della comunicazione del Trinity cine club. Il programma con i titoli è già previsto fino a gennaio.

«Ci siamo dato un trimestre per capire quali siano i generi di maggiore interesse – continua Cortelazzi – Iniziamo con quattro filoni: il grande cinema d’autore, i cult imperdibili, i film con un importante messaggio educativo e una categoria jolly, nella quale proporremo per esempio i film in lingua originale o quelli legati alle festività dell’anno».

A guidare le scelte della commissione c’è soprattutto la volontà di incuriosire il pubblico, dando la possibilità agli spettatori di riscoprire film importanti passati però sotto silenzio. Nel pool di esperti sono presenti registi, tecnici audio, professionalità che vengono dal mondo del cinema.

Monza: torna il cineforum di Triante, un club e una community

Il primo ingresso costerà 7 euro, di cui 2 euro serviranno per l’iscrizione al club. Verrà creata una community per informare il pubblico sui film, i dibattiti e gli appuntamenti che verranno comunicati anche attraverso i social e il sito dedicato.

«Ripartiamo carichi di entusiasmo e sostenuti dalle tante persone che da anni aspettano di tornare al cinema di Triante – conclude Cortelazzi – Torniamo nel solco della storia che ci ha preceduto con una coscienza attuale. Così come super tecnologica e aggiornata è la strumentazione di altissima qualità che utilizzeremo per le proiezioni. Doveroso quindi è il ringraziamento a Giampiero Villa che da anni è anima e custode del cineteatro e a Luca Pirovano, che ha messo insieme la squadra per la rinascita del nuovo Trinity cine club».