Villa Tagliabue di Sovico apre per il 2 giugno e la banda Verdi

Villa Giovio della Torre Martini Rossi Tagliabue, per i sovicesi Villa Tagliabue, è la seicentesca dimora di viale Brianza a Sovico che aprirà eccezionalmente le porte al pubblico per un evento musicale celebrativo. La storica proprietà privata, in massima parte occupata da un bellissimo parco, sarà la cornice del concerto del 2 giugno tenuto dal Corpo musicale Giuseppe Verdi di Sovico. E si tratta di un ritorno da vivo dopo lo stop forzato della pandemia. Ci sono svariate componenti che creano l’interesse attorno all’evento pubblico in programma venerdì 2 giugno, con inizio alle 17.

Villa Tagliabue di Sovico apre eccezionalmente per il 2 giugno: le parole del presidente Marco Gatti

In occasione della Festa della Repubblica, la banda diretta da Laura Rigamonti sarà di scena a Villa Tagliabue con un programma che mescola musica leggera, soul, originali per banda e colonne sonore.

“Riprendiamo dopo 4 anni d’ interruzione la serie di concerti per la Festa della Repubblica, inseriti nel bellissimo e suggestivo contesto della Villa Tagliabue – spiegano dal sodalizio sovicese, presieduto da Marco Gatti – con il concerto del 2 giugno il Corpo musicale “Verdi” aderisce all’iniziativa culturale denominata “Musica in Villa”, promossa dall’ Anbima (Associazione nazionale bande italiane musicali autonome) della provincia di Monza e Brianza. La manifestazione ha il duplice scopo di sviluppare la musica delle bande ed allo stesso tempo di valorizzare le bellissime ville, piazze e cortili della Brianza”.

Corpo musicale in concerto il 25 giugno per la Festa europea della Musica

Il concerto verrà ripetuto domenica 25 giugno, alle 12, a Campino di Stresa, sopra il Lago Maggiore, nell’ambito della Festa europea della Musica, giunta alla 29esima edizione. A Sovico la partecipazione del pubblico è libera e gratuita: sarà l’occasione per ascoltare dal vivo la banda cittadina ed ammirare al contempo il meraviglioso contesto storico di Villa Tagliabue.