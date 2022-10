Un notte con Elvis Presley al San Rocco di Seregno

Al teatro San Rocco di Seregno, sabato 22 ottobre, alle 20.30, la Filarmonica fiati “città di Seregno”, organizza “Elvis a night to remember”. Un evento con protagonisti , l’impersonator di Elvis Presley ,il brasiliano di San Paolo, Diogo Light accompagnato dal coro spagnolo “ The soul Pumpettes” , la Tcb band Italia, oltre ai 70 elementi la Filarmonica Fiati diretta da Mauro Bernasconi che ha curato anche tutti gli arrangiamenti dei migliori e più famosi brani di Elvis.

Elvis Presley e Seregno, la quarta volta

È la quarta volta nel volgere di undici anni che la Filarmonica promuove un evento al teatro San Rocco, per far rivivere il ricordo del mai dimenticato Presley. La prima volta è stato nel 2011 con protagonisti la White night orchestra, The Dreamers e Rising sun soul choir, nato da un’idea a seguito dell’incontro tra Stefano Bardelli – presidente dell’Elvis friends fan club Italia, riconosciuto ufficialmente a Memphis – e il seregnese Alfonso Sala, appassionato cultore di musica in tutte le sue espressioni, ma affascinato delle meravigliose ed uniche canzoni di Presley. Uno spettacolo in cui era stata rievoca un’epoca che ha cambiato la storia delle musica. Quindi nel 2017, voce leader Ted Torres da Orlando in Florida per un concerto unico nel suo genere per il numero di concertisti coinvolti., a cui seguiva nel 2019 Bill Cherry dal Texas.

In attesa del film su Elvis Presley

Un preconcerto di trenta minuti sarà tenuto dall’inglese Alexander Lee, per poi dare spazio e scena a Diogo uno dei personaggi della “top-ten” degli Stati Uniti, il terzo cantante protagonista che giunge direttamente da oltre oceano. L’importante manifestazione di rievocazione, per la presenza di nomi di prestigio, sta registrando prenotazioni da ogni parte d’Europa, il cui particolare merito va riconosciuto all’Elvis friends fan club Italia e al gemello spagnolo. Un evento in concomitanza dell’uscita nelle sale cinematografiche dell’uscita del più grande film sulla vita di Elvis Presley. I biglietti sono in vendita su vivaticket.it.