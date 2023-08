Triuggio, la cantante Vanessa Mini in finale in un concorso internazionale a Los Angeles

«Mi godrò quest’esperienza senza ansie e pretese. Già arrivare in finale a un concorso internazionale è una vittoria. Comunque vada il mio obiettivo l’ho raggiunto». La cantante triuggese Vanessa Mini negli scorsi giorni ha raggiunto Los Angeles, dove parteciperà alle finali dell’“InterContinental Music Awards 2023”. Il contest, giunto all’11esima edizione, vanta una giuria di professionisti della musica che hanno prodotto e scritto per artisti famosi a livello internazionale come Selena Gomez, Gloria Estefan, Celin Dion e Ricky Martin, e che valutano, ogni anno, voci musicali da una prospettiva globale ed etica. Domenica 27 agosto, in occasione dell’“Award Ceremony”, trasmessa in streaming in cinque continenti, Mini porterà in scena “Peace”, la canzone che le è valsa la finale del concorso, nella categoria “Europop”.

Los Angeles: Mini proporrà un pezzo con tema la pace

Il brano, registrato tra New York e Milano con il celebre Harlem Gospel Choir, ripropone le parole di Santa Madre Teresa di Calcutta durante un incontro privato con la cantante in Jugoslavia, terra natia del premio Nobel per la pace, ed è un inno alla pace, un monito rivolto ai capi di Stato di tutto il mondo affinché interrompano le guerre. L’arrangiamento è ad opera di Pier Didoni mentre il video, un vero capolavoro, è stato richiesto da oltre 500 emittenti televisive internazionali.

Los Angeles: le emozioni della vigilia della cantante triuggese

«Sono pronta a calcare l’importante palco di Los Angeles. Sono tranquilla. Nella peggiore delle ipotesi arriverò ultima, ma anche in questo caso sarà una vittoria perché questo concorso internazionale mi ha già regalato due grandissime sorprese». La prima è il messaggio di congratulazioni che la triuggese ha ricevuto a inizio mese dalla “Host of star spot” dei Music Awards. «La seconda grande sorpresa mi ha lasciata senza fiato. Sarò sul red carpet ufficiale del Festival del Cinema di Venezia 2023. Sfilerò con gli americani, tra gli artisti emergenti che hanno collezionato partecipazioni a concorsi intercontinentali. Mai mi sarei aspettata di avere l’occasione di vivere la mostra del cinema di Venezia da protagonista», ha annunciato Mini, mentre il suo singolo “Peace” sta collezionando un successo dietro l’altro. «Sono stata al Festival del Cinema di Venezia quando facevo l’interprete, e dopo anni ci ritornerò da protagonista. È un sogno che si avvera», ha concluso. Ma le sorprese non sono finite. A settembre Mini, a Como, riceverà il premio “Badolato”.