Successo a Macherio per il concerto di Capodanno con la Chorus Band

Grande successo per il concerto di Capodanno a Macherio. Folla al Cinepax venerdì 30 dicembre per l’esibizione dal vivo dell’orchestra vocale Chorus Band, che ha entusiasmato i numerosi presenti con una formula unica e distintiva: riproduce suoni e melodie con il solo utilizzo della voce. Uno spettacolo, promosso dall’amministrazione comunale di Macherio ad ingresso libero, che è piaciuto a tutti.

Capodanno: soddisfazione da parte di amministrazione e coristi

La Chorus Band in un’immagine di repertorio

I nove elementi sul palcoscenico del Cinepax, con accompagnamento di sezione armonica, sezione ritmica, basso e batteria, tutti rigorosamente a cappella, hanno regalato un apprezzato concerto che è valso un originale augurio di buon anno in musica. Attraverso un repertorio coinvolgente ed “evergreen”, che ha spaziato dagli anni ’60, ’70, ’80 in poi, la Chorus Band ha naturalmente offerto anche le più belle canzoni del periodo natalizio riscuotendo applausi a scena aperta. Il concerto di Capodanno di Macherio ha divertito, sorpreso e offerto alla platea cittadina un omaggio in musica speciale. Soddisfatti gli organizzatori e naturalmente i componenti dell’orchestra diretti dal maestro Mario Marelli, che a Macherio hanno regalato un’occasione vivace per rallegrare al meglio le festività natalizie ed augurare con originalità un felice 2023.