Springsteen a Monza: 7.600 fan in treno, 16mila sulle navette per la Gerascia

Sono stati più di 7.600 i passeggeri che martedì 25 luglio hanno viaggiato sui treni straordinari effettuati da Trenord per il concerto di Bruce Springsteen e The E Street Band all’Autodromo di Monza.

Dieci corse straordinarie in partenza dalla stazione di Monza FS verso Milano Porta Garibaldi, con fermate intermedie a Sesto San Giovanni e Milano Greco Pirelli, sono state programmate per il ritorno degli spettatori del concerto.

Springsteen a Monza: 6.700 parcheggi utilizzati

A Monza sono stati utilizzati circa 6.700 parcheggi messi a disposizione nelle 11 aree individuate da Monza Mobilità. Più di 16mila passeggeri hanno usufruito del servizio navetta dalla stazione FS di Monza, dal parcheggio allo stadio e dalle linee di trasporto pubblico potenziate per l’evento.

Springsteen a Monza: biglietto speciale e personale nelle stazioni

“Sia all’andata che al ritorno, il personale di assistenza e di Security di Trenord è rimasto a disposizione dei viaggiatori nelle stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Monza, per supportarli e agevolare l’arrivo al concerto e il deflusso, al termine dell’evento“, spiega una nota di Trenord.

Per chi ha scelto di raggiungere il concerto utilizzando i mezzi pubblici, Trenord e Monza Mobilità hanno proposto un biglietto speciale che prevedeva il viaggio andata/ritorno in treno – compreso l’utilizzo dei treni straordinari per il rientro – e l’utilizzo del servizio di navetta nera per il collegamento fra Monza FS e l’Autodromo.