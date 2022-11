Seregno: la mostra “Mai più schiave” per parlare della tratta delle donne

“Mai più schiave”, è il titolo della mostra organizzata dal Gruppo Solidarietà Africa di Seregno, inaugurata nel tardo pomeriggio di sabato 19 novembre in galleria civica Mariani di Seregno, nell’ambito della ormai ventennale rassegna “Africa Vive”. Il tema della mostra, realizzata dalla giornalista Anna Pozzi e dalla fotografa Silvia Marara, riguarda la tratta delle donne dalla Nigeria ed è allestita su 45 pannelli descrittivi e fotografici che mettono a fuoco cause e contesti dai quali deriva il fenomeno.

Seregno: la mostra “Mai più schiave”, il fenomeno della tratta dalla Nigeria

Un tema, introdotto per il Gsa da Maria Pia Ferrario, che coinvolge le donne africane soggiogate e obbligate alla prostituzione da organizzazioni criminali.

“Il sospetto di chi si occupa di questo problema – ha spiegato Ferrario – è che a fronte di una riduzione del numero delle donne che attualmente vediamo vendere il proprio corpo sulle strade per pochi soldi vi sia stato uno “spostamento” dell’attività di prostituzione negli appartamenti, complice la pandemia. Ma non solo, spesso per pagare il debito del viaggio verso l’Italia, le donne sono costrette al traffico di droga incorrendo in sanzioni penali ancora più gravi”. Quindi ha proseguito così: “Arrivano con i barconi, per un costo effettivo di 3-4 mila euro ma devono pagare un “debito” che spesso supera i 30 mila euro. Spesso sono fermate sulle coste libiche dove iniziano a prostituirsi e piano piano, giorno dopo giorno, inizia a disgregarsi la loro dignità. Notevole l’impegno delle forze dell’ordine che alla attività repressiva sono sempre più in grado di affiancare azioni di prevenzione e di raccordo con i servizi di supporto messi in atto dalle pubbliche amministrazioni e dalle associazioni del terzo settore”.

Seregno: la mostra “Mai più schiave”, l’inaugurazione

Presenti all’inaugurazione il sindaco Alberto Rossi e gli assessori Laura Capelli (servizi sociali) e Federica Perelli (cultura) che nel loro indirizzo di saluto hanno sottolineato l’importanza del tema affrontato con i risvolti sociali impattanti anche sul nostro territorio. L’attenzione ai giovani, soprattutto durante il periodo della formazione scolastica, diventa un momento critico per la costruzione di una società accogliente e rispettosa della persona.

La mostra si svolge in coincidenza con la settimana che vede la “Giornata internazionale contro la violenza sulla donna” che si celebrerà il 25 novembre e dà un respiro di internazionalità ad un momento di riflessione e di programmazione per azioni sempre più concrete ed incisive per prevenire e contrastare un fenomeno sempre più drammatico.

Seregno: la mostra “Mai più schiave”, incontro martedì 22 novembre

Un momento di particolare attenzione è in programma alle 21 di martedì 22 novembre in sala civica Gandini di via XXIV maggio. Sarà presente la giornalista Anna Pozzi della rivista Mondo e Missione, autrice della mostra, che approfondirà il tema proposto e ne guiderà il dibattito.