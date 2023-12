Seregno, la filarmonica a fiati “Città di Seregno” propone il suo concerto di Natale

Il teatro San Rocco di Seregno ospiterà venerdì 15 dicembre “Un Mondo di Natale”, l’ormai tradizionale concerto natalizio solidale portato in scena della filarmonica a fiati “Città di Seregno”. Lo spettacolo, diretto dal maestro Mauro Bernasconi, non sarà solo un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia, ma avrà anche un nobile scopo: sostenere i progetti sanitari del Gruppo Solidarietà Africa. Organizzazione di volontariato per la realizzazione di progetti sanitari in Africa subsahariana, il Gsa è attivo in Togo, Bénin, Ghana e Costa d’Avorio in cooperazione con medici e operatori sanitari africani per garantire salute e dignità alle molte persone che non potrebbero avere altre possibilità di cura. L’impegno prioritario su cui sono focalizzate le competenze dei volontari e le disponibilità economiche messe a disposizione da tanti amici è un vasto piano di prevenzione, diagnosi precoce e terapie mirate sui tumori femminili della popolazione del nord Bénin dove da oltre 50 anni è presente l’Hôpital St. Jean de Dieu dei Fatebenefratelli a Tanguiéta.

Natale: la serata a sostegno del Gruppo solidarietà Africa

Il concerto sarà un viaggio musicale attraverso diverse culture e popoli del mondo, grazie alla variegata scaletta curata dal maestro Bernasconi. La prima parte dello spettacolo, in linea con l’obiettivo benefico, sarà dedicata a brani che rappresentano le diverse realtà e tradizioni globali. La seconda parte, invece, farà immergere il pubblico nell’incanto della tradizione natalizia con una selezione di brani tipici. Un tocco speciale sarà dato dalla partecipazione del Piccolo coro Tab di Barlassina, che arricchirà ulteriormente l’esperienza musicale della serata; mentre la presentazione dell’evento sarà affidata a Chiara Consonni. Salirà sul parco, per un saluto, anche il presidente del Gruppo solidarietà Africa Paolo Viganò.

Natale: l’entusiasmo del maestro Mauro Bernasconi

«Con questo concerto, come ogni anno, vogliamo accendere la magia del Natale in città. Quest’anno abbiamo deciso di sostenere le attività della onlus Gsa, perché è un’associazione che da anni dà il 100% per aiutare diverse popolazioni africane, gente che non ha nulla e che ha bisogno di tutto. Sulla scia di questo obiettivo, la prima parte della scaletta sarà dedicata a brani che rappresentano i vari popoli nel mondo. Mentre la seconda parte della scaletta sarà composta interamente da brani della tradizione natalizia», ha riferito il maestro Mauro Bernasconi. Le prove per questo grande evento sono già in corso nella sede della filarmonica a fiati “Città di Seregno”. «Ci stiamo preparando per questo concerto natalizio ormai da circa un mese. La banda è composta in prevalenza da persone, soprattutto giovani, che fanno musica amatorialmente. E questo è sicuramente uno dei punti di forza del nostro gruppo, mosso da una forte passione per la musica. Siamo sicuri che sarà una bella serata e che riusciremo ad accendere lo spirito natalizio tra i presenti», ha concluso.