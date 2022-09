Seregno: i vent’anni di Fantastiche matite con Giulia Pintus

Fantastiche Matite compie 20 anni. Dal 2002 la biblioteca civica “Ettore Pozzoli” di Seregno porta la magia dell’illustrazione in città. Diciotto edizioni, 60 illustratori ospiti, migliaia di visitatori, tanti spettacoli e laboratori per questa manifestazione che è ormai diventata un imperdibile appuntamento per grandi e piccoli. L’inaugurazione è fissata per sabato 8 ottobre alle 17.30 e sarà anticipata da un laboratorio di illustrazione. Quella di sabato 8 ottobre sarà la seconda parte della rassegna degli illustratori.

Seregno, Fantastiche matite: chi è Giulia Pintus

Dopo aver ospitato la scorsa primavera le opere di Emanuela Bussolati e Eva Montanari, l’illustratrice Giulia Pintus sarà la sola protagonista di questo secondo appuntamento autunnale. Sarà presentata l’intera serie di tavole originali del divertente libro, tutto in rima, “Buonanotte cipollina”, edito da Logos edizioni, e una selezione di tavole digitali, anche inedite, che Pintus ha realizzato in questi ultimi anni sia per l’infanzia sia per un pubblico adulto. Le illustrazioni della Pintus sono spesso figure del desiderio. Il desiderio è l’emozione che appartiene ai suoi personaggi. Uomini, donne e bambini colti in un attimo sognante e desiderante.

“Le mani accarezzano la luna che illumina la notte rasserenando così la propria malinconia. E se la luna non c’è basta soffiare dolcemente con la bocca per crearne una nuova. Gli sguardi persi nel cielo stellato permettono di specchiarsi, perdersi e ritrovare l’oggetto dei propri desideri. Desideri che abitano ciascuno di noi e che riempiono la nostra esistenza così come riempiono – sotto forma di stelle – un intero frigorifero o un distributore di caramelle”, spiega la presentazione.

Seregno, Fantastiche matite: il laboratorio

Il corso di illustrazione è stato pensato per chi già pratica il disegno anche se non a livello professionale. Giulia Pintus guiderà i partecipanti alla creazione di immagini emozionali attraverso la sperimentazione e l’uso dello spazio. Il corso è riservato agli adulti o ai ragazzi con età minima di 14 anni e si svolgerà attraverso esercizi su forme e percezioni e si concluderà con la realizzazione di un’illustrazione personale. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria allo 0362 263209. Il pomeriggio di sabato 8 ottobre la libreria Lulabì di Seregno sarà presente con i libri di Giulia Pintus che potranno essere autografati dall’autrice.