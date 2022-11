Seregno: 50 stagioni di prosa per il teatro San Rocco, c’è la prevendita per i Legnanesi

“Il teatro San Rocco C’È”, è lo slogan coniato dalla direzione dell’ente teatrale di Seregno in occasione della cinquantesima stagione di prosa, per continuare a stupire con nuovi lavori che dal 1957 vengono proposti. Nel corso degli anni la sala di via Cavour si è affermata tanto da essere considerata una delle migliori della Brianza, sia per l’ampio ventaglio di scelte offerte considerate di assoluto valore in campo nazionale, sia per l’alto numero di spettatori registrati.

Seregno: 50 stagioni di prosa per il teatro San Rocco, “l’importanza del teatro”

“Cinquanta anni di stagioni di prosa ininterrotti sono un traguardo ragguardevole che racchiude il valore dell’impegno costante in campo culturale al servizio della comunità – hanno spiegato dalla direzione – e permette di creare ponti culturali e relazioni. Il teatro è un importante luogo di aggregazione e di scambio di pensiero. Per questo motivo, è uno dei simboli dell’evoluzione umana, perché ha la funzione di crescita per chi vi accede. È qualcosa di magico. La magia del teatro si articola nel principio di sospensione d’incredulità, cioè lo spettatore finge di credere a un attore che fa finta di essere qualcuno. Attraverso tale magia, il pubblico viene attratto da esibizioni che lo fanno ridere, piangere, ma anche pensare, riflettere, indignarsi e, perché no, tenere in tensione fino alla fine dello spettacolo. C’è anche chi sostiene che il teatro sia la massima espressione della libertà”.

Il direttivo del San Rocco ha proseguito affermando: “Andare a teatro non vuol dire prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni, anzi, la si continua a vivere, ma in maniera diversa. Attraverso gli spettacoli si ha la possibilità di arricchire e al tempo stesso rigenerare la propria vita. Le esibizioni provocano diverse emozioni a seconda del genere teatrale che si va a vedere. Una rappresentazione teatrale è un evento irripetibile, non sarà mai uguale a se stessa, perché gli attori non diranno mai una battuta allo stesso modo, allo stesso intervallo di tempo, con la stessa intonazione”.

Seregno: 50 stagioni di prosa per il teatro San Rocco, cinque spettacoli con una sola replica

La cinquantesima stagione del teatro San Rocco, che inizierà a gennaio 2023, è formata da cinque spettacoli con una sola replica, per raccontare la contemporaneità, trasmettere memoria, creare continuità, praticare bellezza.

Il debutto è fissato per il 26 gennaio con “L’attimo fuggente” di Tom Schulman per la regia di Marco Iacomelli, con Luca Bastianello. La commedia segue fedelmente la pellicola, e porta in scena la storia degli studenti della Welton Academy che ridanno vita alla “Setta dei poeti estinti” in un collegio maschile del Vermont, nel 1959.

Il 2 febbraio “ Preziose ridicole”, liberamente tratto da Molière, regia e adattamento di Stefano Artissunch, con Benedicta Boccoli, Lorenza Mario e con Stefano Artissunch. È ambientata a Roma negli anni Quaranta in un periodo funestato dalla guerra. Ne sono protagoniste due attrici d’avanspettacolo, Caterina e Maddalena, che per vivere si esibiscono in un varietà stile cafè chantant. Presto diventeranno un duo molto apprezzato e i loro numeri piacciaceranno al pubblico perché molto divertenti e coinvolgenti.

Il 16 marzo, “Piccole donne, il musical di Broadway”, regia di Fabrizio Angelini, con la compagnia dell’Alba; è un adattamento del celebre romanzo di Luisa May Alcott. Il libretto del musical è di Allan Knee, le musiche di Jason Howland, le liriche di Mindi Dickstein. La versione italiana è curata da Gianfranco Vergoni. Come il romanzo, racconta le storie delle quattro sorelle March: Meg, la saggia; Beth, il tesoro di casa; Amy, la perfetta piccola dama, Josephine, detta Jo, maschiaccio di casa e aspirante scrittrice.

Il 29 marzo, “Tipi”, recital comico-antropologico di Jacopo Rosso Ciufoli e Roberto Ciufoli con Roberto Ciufoli. In cinque anni di repliche, Ciufoli propone varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico ben preciso, un modo di parlare e di scegliere le parole attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni. Un vero “multi-one man live show”.

Il 22 aprile, “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, regia di Alessandro Tedeschi, con Chiara Francini e Alessandro Federico. Porta in scena la relativa sofferenza al concetto di monogamia. Rappresenta uno degli spettacoli più popolari in Italia, il ruolo della donna all’interno della coppia.

Seregno: 50 stagioni di prosa per il teatro San Rocco, dal 5 novembre prevendita per i Legnanesi (fuori abbonamento)

Dal 1 all’8 marzo “Liberi di sognare” con la compagnia de I Legnanesi. Spettacolo fuori abbonamento, i cui biglietti saranno in vendita già da sabato 5 novembre.

Seregno: 50 stagioni di prosa per il teatro San Rocco, campagna abbonamenti in corso

La campagna abbonamenti è in corso al botteghino del teatro San Rocco di Seregno di via Cavour, telefono 0362 230555. Ulteriori informazioni sul sito del teatro.