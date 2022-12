Presentata nella sede di Assolombarda a Monza l’edizione 2023 di Calend’Arte, iniziativa promossa per il 25° anno dall’agenzia Totem di Corrado e Giuseppe Catania e che mantiene sempre uno stretto legame con la provincia di Monza e le sue vicende legate al mondo dell’arte e della creatività. Un’edizione speciale affidata per la prima volta a un fotografo: 14 opere di Maurizio Galimberti, nato a Meda e residente a Monza, per «My tribute to Monza».

Presenti il vicepresidente e assessore all’Istruzione Regione Lombardia Fabrizio Sala, Arianna Bettin, assessora alla cultura del Comune di Monza, l’autore e il critico Luca Tomasi.

Presentato il Calend’Arte 2023 di Totem: “Valorizzazione degli artisti e gesto di riconoscenza”

«Da parte nostra – sottolinea Corrado Catania, fondatore e contitolare dell’agenzia Totem, promotore di Calend’Arte con la sua famiglia – non c’è ovviamente nessuna presunzione. Il nostro è un contributo modesto alla valorizzazione degli artisti legati a questo territorio. Il calendario, nello stesso tempo, vuole essere un gesto di riconoscenza nei confronti della Brianza, dove da tanti anni esercitiamo con positivi risultati la nostra attività».

Presentato il Calend’Arte 2023 di Totem: la storia

Negli anni Calend’Arte ha ospitato pittori: da Mario De Leo a Luigi Arrigoni, da Giordano Bruno Lattuada ad Agostino Bonalumi, da Aligi Sassu a Roberto Crippa, da Giuseppe Locati a Nanni Valentini e Max Marra. Viene sempre stampato in 1.500 copie numerate, la distribuzione è gratuita. Il calendario è patrocinato dal Comune di Monza e dalla Regione Lombardia. In base a una consuetudine sperimentata, Calend’Arte viene inviato anche al Papa e al Presidente della Repubblica, che ricambiano con lettere di ringraziamento.