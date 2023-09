Premio letterario Brianza: come partecipare con un racconto inedito

Scrittori di Brianza è il vostro momento. Se avete un racconto nel cassetto c’è tempo fino al 30 settembre per partecipare alla sezione racconti inediti del Premio letterario Brianza.

Premio letterario Brianza: il regolamento e le modalità per partecipare

Dopo una prima selezione operata dalla Giuria Tecnica, i tre racconti finalisti saranno trasmessi ad alcune classi delle Scuole Superiori del territorio che analizzeranno e valuteranno i testi a loro insindacabile giudizio. Il primo premio riceverà 500 euro e la targa ricordo, il secondo e il terzo classificati riceveranno una targa ricordo e 200 euro. Per tutti ci sarà la pubblicazione sul blog del premio.

Il regolamento è semplice: i racconti, a tema libero, dovranno essere inediti, opera di autori italiani o stranieri con più di 16 anni; composti da massimo 6 cartelle. Dovranno essere inviati entro il 30 settembre via mail a ami.monzabrianza@gmail.com.

Il testo sarà indicato esclusivamente dal titolo senza il nome dell’autore né alcun riferimento che lo renda riconoscibile. Il nome dell’autore e i suoi dati personali, nome cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, email, uniti al titolo del racconto dovranno essere inviati, con una apposita liberatoria che consenta in conformità del D. Leg. N°196 -2003, di usare il nome ed eventualmente rendere pubblico il racconto ai fini della gestione del Concorso, all’indirizzo della presidente di Giuria, Gianna Parri, a questo indirizzo: giannaparri@libero.it.

Premio letterario Brianza: premiazione il 28 ottobre, i finalisti per la narrativa edita

La premiazione è prevista nel pomeriggio di sabato 28 ottobre presso la sede di Assolombarda in via Petrarca. In quella occasione sarà reso noto anche il vincitore del Premio Letterario per la narrativa edita. In gioco ci sono la monzese Beatrice Salvioni, caso letterario dell’anno con il romanzo “La Malnata”, Alessandra Selmi che con “Al di là del fiume” ha raccontato la saga della famiglia Crespi, e il giornalista Fabrizio Gatti che in “Nato oltre il confine” affronta il dramma dei migranti in modo coinvolgente.