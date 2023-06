Nova Milanese: i premiati delle Arti del fuoco nel ricordo di Luisa Longoni Mauri

Ottanta artisti che hanno presentato centoquaranta opere in concorso per la quattordicesima edizione del Concorso Nazionale delle arti del fuoco, Premio città di Nova Milanese. Da quest’anno intitolato a Luisa Longoni Mauri, la sua ideatrice e fondatrice scomparsa all’età di novanta anni lo scorso mese di dicembre.

“Una piccola donna dal grande cuore e dallo straordinario talento artistico” così ha ricordato la Longoni Mauri, l’attuale presidente Laura Piccoli, sua nipote, che da quando Luisa è stata colpita da un ictus nel maggio del 2006 ha preso in mano le redini grazie alla fattiva collaborazione di un gruppo di allieve che sono diventate la vera anima e forza motrice della stessa scuola.

Nova Milanese Michela Bianchi con la sua opera

Nova Milanese: concorso delle Arti del fuoco, il ricordo della fondatrice Luisa Longoni Mauri

Non è mancata la commozione nel ricordare la fondatrice in principio della Collezione permanente delle arti del Fuoco; poi, ventotto anni fa, l’ideazione del Premio, a cadenza biennale, che richiama artisti delle arti del fuoco da tutta la Lombardia, ma non solo. Perché nel passato Luisa Longoni Mauri ha tessuto una rete di contatti e di collaborazioni divenuti veri e propri scambi culturali anche con l’estero.

A ricordare Luisa Longoni Mauri anche Luigia Brignani Griffini, artista, pittrice, decoratrice su porcellana, in giuria insieme ad Alessandro Savelli, Maria Carmela Mennonna, Oronzo Mazzotta e Riccardo Andujar. Ha scritto Brignani Griffini: “In una mano stringevi la farina per fare da mangiare con tradizione contadina, nell’altra il rosario per pregare e ringraziare Dio dei doni che ti ha voluto dare…Di rosso eri vestita, come una rosa sempre fiorita…il rosso dell’intenso amore che hai seminato e dell’amicizia che mi hai regalato”.

Nova Milanese Roberto Guani

Nova Milanese: concorso delle Arti del fuoco, tutti i vincitori

E dopo il saluto del sindaco Fabrizio Pagani, alla sua prima uscita ufficiale dopo la riconferma avuta lunedì dal ballottaggio, la premiazione. Due i primi premi acquisto del valore di 1500 euro per le due categorie: per le opere di modellazione e scultura della creta, smalto gran fuoco su terracotta e su metallo, vetro fusione, raku ha vinto Roberto Guani con la sua “Composizione di tre uova”; per opere di pittura e decorazione su porcellana, ceramica, vetro e tessuti d’Arte il riconoscimento è andato a Michela Bianchi per la piastra in porcellana “Essere donna”. E poi ancora: il premio Collezione Arti del Fuoco ad Alessandro Sala per “Ghost in the shell”; il premio “Associazione Impronte” a Luigi Pozzi per l’opera “Arcaicità”. Il premio Luisa Longo Mauri a Ornella Trabattoni per “Piastra 12”. Premi di categoria sono stati assegnati a Mariuccia Arzenton, Gabriella Ceci, Annalisa Radaelli, Rina Regonini ed Erminia Sgarlata.