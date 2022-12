Nova Milanese conquistata dalla nuova Corale e Ensemble Santa Cecilia

Grandi emozioni mercoledì sera per il concerto della Corale ed Ensemble Santa Cecilia proposto nella chiesa di Sant’Antonino a Nova Milanese. Un concerto proposto come meditazione in canto sul mistero del Natale. Molto di più di un concerto.

Nova Milanese conquistata: cinque mesi di prove per il coro di trenta elementi, 25 anni alla direzione per Claudio Geniale

Un coro di trenta di elementi, musicisti di grande livello, due ospiti d’eccezione e alla direzione un maestro coinvolgente come Claudio Geniale. Un progetto che ha iniziato a prendere forma lo scorso mese di giugno. Cinque mesi di prove per proporre un repertorio ampiamente rinnovato che ha visto impegnati i coristi in esecuzioni in latino, in inglese e in spagnolo. Un concerto che corona i 25 anni alla direzione di Claudio Geniale, diplomato in clarinetto nel 1991, docente di educazione musicale per dieci anni, ora funzionario pubblico, ma con la musica sempre presente.

«Mi sono appassionato al canto corale da quando avevo diciotto anni – ha spiegato il maestro Claudio Geniale – ho seguito diversi corsi, ho fatto tanta formazione, dal 1997 ho assunto la direzione della Corale Santa Cecilia, ma sono anche cantore con mia moglie Cinzia del Disccanto Vocal Ensemble&Consort di Giussano».

Nova Milanese conquistata: nuova formazione per i cantori

Formazione nuova quella dei cantori che si esibita mercoledì sera: accanto alle voci novesi anche otto cantori di Cusano che in due mesi hanno studiato con grande costanza e impegno il repertorio proposto. E poi i musicisti. I violini: Giusi Belluco e Alessia Tocchetti; Giulia Fabris, viola; Lucio Corrente violoncello; Jonny Lazzarin contrabbasso; Federico Panizzolo alla tromba; Fausta Rimoldi organo e pianoforte.

Nova Milanese conquistata: ospiti d’eccezione il soprano Corinna Panza e il violinista Bruno Tripoli

Ospiti d’eccezione: il soprano Corinna Panza e il marito Bruno Tripoli, violinista professionista impegnato a livello internazionale, già membro dell’orchestra della Rai. Tra i brani proposti una menzione speciale merita “Laudate pueri Dominum” composto dal maestro Brisotto, direttore del Coro di Trieste ed eseguito per la prima volta in assoluto.

Nova Milanese conquistata: replica a Cusano Milanino

Giovedì 22 dicembre replica a Cusano Milanino, ore 21 Chiesa di San Martino e l’Immacolata. Ingresso libero.