Monza, le “Mani delle donne”: poesia e fotografie per l’ambiente alla Villa reale

Una mostra con protagoniste “le mani delle donne” e i gesti utili che compiono per l’ambiente. L’appuntamento è a Monza nella Sala Convegni del Teatrino della Villa Reale con le mani di tante donne – tra immagini e poesie – fotografate da Rodolfo Zardoni, giornalista e operatore Rai. Cinquantratrè scatti di diverso formato e 14 pannelli con le poesie di Iride Enza Funari, che ha dato l’idea al progetto.

Monza, le “Mani delle donne”: gesti d’amore per la terra

Poetessa e saggista, che da diversi anni realizza corsi per il ciclo “Donne nei secoli – L’altra metà della storia”. In particolare nel 2022 ha presentato a Triuggio un corso dedicato al tema “Donne e Ambiente”. La mostra “Le mani delle donne – Gesti d’amore per la terra” si colloca in questo spazio di ricerca. I due autori hanno coinvolto tantissime protagoniste di diverse generazioni, ognuna con un proprio ruolo nel mondo. Funari e Zardoni avevano già lavorato insieme nel 2012 per “Lambro. Un monologo”.

Monza, le “Mani delle donne”: con la Casa della Poesia e il Consorzio

La mostra si avvale della collaborazione della Casa della Poesia di Monza e del Consorzio della Villa Reale e del patrocinio di diversi enti: il Comune di Monza, il Parco Letterario Regina Margherita e del Parco della Valle del Lambro, I Parchi Letterari, Zeroconfini Onlus.

Monza, le “Mani delle donne”: quando vederla

Inaugurazione venerdì 9 dicembre alle 17, mostra aperta sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.