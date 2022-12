Lissone: concerto per Emergency in omaggio a Lucio Dalla

Un concerto-spettacolo in omaggio a Lucio Dalla con il gruppo musicale “Le volpi senza tana” a Lissone con l’associazione Emergency Monza per raccogliere fondi da destinare allo sviluppo dei progetti promossi da Emergency, tra cui il centro chirurgico-pediatrico di Anabah di Afghanistan.

Lissone: concerto per Emergency, giovedì 8 dicembre a Palazzo Terragni

A Palazzo Terragni, giovedì 8 dicembre alle 21, andrà in scena un’occasione di musica e spettacolo all’insegna delle più belle canzoni dell’indimenticato Lucio Dalla, artista e uomo di pace. L’evento, patrocinato dal Comune di Lissone, vuole offrire un’occasione di riflessione sull’attuale momento storico; Emergency come noto promuove attività umanitarie per la costruzione in tutto il mondo di ospedali necessari a fornire cure di qualità e gratuite per tutti, iniziative fondate sul principio ispiratore del ripudio della violenza, del terrorismo e della guerra.

Lissone: concerto per Emergency, ingresso libero fino a esaurimento posti

Prendere parte al concerto spettacolo in programma giovedì 8 dicembre a Lissone significherà prima di tutto fare la propria parte sostenendo le attività umanitarie di Emergency e dare un concreto contributo ai valori di pace e solidarietà. Nel ricordo di un artista, Lucio Dalla, convintamente pacifista. “Perché Lucio, sempre dalla parte degli ultimi e dei deboli, dei barboni di piazza Maggiore, per tutti ormai Piazza Grande, e degli sconfitti in generale, nella sua poesia in musica ci ricorda quanto avremmo bisogno, ogni giorno, di pace e di bellezza, di umanità, di gentilezza“, dicono gli organizzatori.

Ingresso a offerta libera, fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata, solo tramite whatsapp al numero 3381459083.