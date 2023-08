Libri, il racconto di Inama per il compleanno della figlia diventa un caso grazie al passaparola

Cosa regalare alla propria bambina per il suo nono compleanno? Come stupirla con un dono unico e specialissimo? Lo sa Alessio Dossi, originario del quartiere Triante a Monza, e oggi residente a Villasanta, che alla sua piccola ha dedicato la sua prima prova d’autore, il racconto “Le avventure di Inama”.

Libri: la storia scritta dal monzese Alessio Dossi

La storia mescola fantasy e mistero, e la protagonista (manco a dirlo) è una bambina che somiglia molto alla figlia di Dossi. A partire dal nome.

Libro Alessio Dossi Le avventure di Inama

«Mia figlia si chiama Nami, ho giocato sul suo nome per inventare quello della protagonista del racconto – spiega papà Alessio – Mi è sempre piaciuto scrivere e fin da quando i miei figli sono piccoli (oltre a Nami c’è anche Surian, ndr) invento per loro delle storie. È nata così l’idea di scrivere un racconto solo per lei, ma non avevo alcuna intenzione di pubblicarlo. Anzi, la copia per lei l’ho scritta a mano e le ho consegnato il manoscritto per il suo compleanno dicendole che lo avevo trovato nei boschi».

Libri: il racconto per Nami ha raggiunto anche altri bambini

Il racconto però, come capita per le storie coinvolgenti, è uscito dalla stanza di Nami e ha raggiunto anche altri bambini.

«In tanti mi hanno chiesto di poterlo leggere e così ho deciso di autopubblicarlo. La cosa sorprendente è che ricevo riscontri positivi e commenti entusiastici anche da persone sconosciute, da chi lo ha acquistato on line senza sapere nemmeno il nome dell’autore che non è stato volutamente pubblicato sulla copertina».

Libri: il passaparola per il libro adatto a un pubblico dai 5 ai 12 anni

Chi lo ha già letto lo consiglia e così, grazie al passaparola, il primo racconto di Dossi sta raggiungendo moltissime persone, tanto che la richiesta per il seguito è già stata fatta dai tanti lettori.

«Ci avevo già pensato, ma a convincermi sono state le tante persone che mi hanno chiesto un seguito alla storia. Ho lasciato volutamente il finale aperto, proprio per poter continuare l’avventura».

Il racconto – spiega il suo autore – è adatto a un pubblico dai 5 ai 12 anni, eppure è stato volutamente pubblicato senza alcuna illustrazione interna. «Ci ho pensato a lungo e avrei anche potuto arricchirlo con disegni, ma ho preferito che fossero i lettori e i bambini a immaginare senza alcun suggerimento, i volti e i corpi dei personaggi e le ambientazioni della storia. È forse più faticoso per un bambino approcciare un libro di questo tipo, ma sono certo che possa stimolare molto di più la fantasia dei nostri figli, che sono costantemente bombardati da immagini».

Libri: in cantiere il secondo capitolo

Probabilmente Dossi approfitterà già di questa estate per iniziare la stesura del secondo capitolo. «Sono titolare di una scuola guida a Monza e alleno una squadra di calcio, gli impegni sono tanti, ma le idee non mi mancano, devo solo metterle su carta».