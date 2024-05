Seregno, Fausto Leali tra i protagonisti della 35esima festa della Madonna della Campagna

Fausto Leali, cantante che con la sua inconfondibile voce ha reso celebri brani come “A chi” e “Mi manchi”, sarà tra gli ospiti della trentacinquesima edizione della festa della Madonna della Campagna, prevista a Seregno, in zona Fuin, tra giovedì 5 settembre e lunedì 16 settembre. La novità è stata anticipata dall’associazione Madonna della Campagna, che promuove ogni anno l’evento. Leali, vincitore del festival di Sanremo nel 1989 con “Ti lascerò”, da sempre paragonato ai grandi interpreti della musica nera, è atteso infatti per un concerto live venerdì 13 settembre. L’ingresso per gli spettatori nell’occasione sarà gratuito. I cancelli apriranno a partire dalle 19 e tutti, come da tradizione, potranno usufruire anche del bar e degli stand gastronomici.

Madonna della Campagna: l’entusiasmo di Alessandro Rossi

«Dopo il successo delle scorse edizioni -commenta Alessandro Rossi, direttore artistico della festa-, c’è un’attesa incredibile da parte del pubblico di sapere chi saranno i protagonisti della festa di quest’anno. Non potevamo che calare l’asso della musica italiana per questa trentacinquesima edizione: seguiteci perché saranno ancora tante le sorprese che stiamo preparando».